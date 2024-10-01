Мини-нолеснички с карамелизированным яблоком: вкусный и милый завтрак для школьников
Многим деткам нравится сладкие милые завтраки. Если это и ваш случай – сделайте своему малышу вкусные мини-налиснички с карамелизированным яблоком. Казалось бы, ингредиенты привычные, но в таком формате блюдо по-особому вкусное.
Идея приготовления маленьких блинчиков с яблоками для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником дехустаторка.даша в TikTok. Такие изделия можно положить даже с собой в ланчбокс в школу.
Ингредиенты:
- яблоки – 6 шт.
- кусочек сливочного масла
- сахар
- готовые пожаренные блины
- молотая корица
Способ приготовления:
1. Яблоки порезать на маленькие кубики.
2. На сковороде растопить кусочек сливочного масла.
3. Засыпать сахар.
4. Хорошо перемешать массу лопаткой.
5. Когда сахар растаял – отправить на сковородку яблоки.
6. Нужно постоянно помешивать, пока не испарится жидкость и яблоки не закарамелизируются.
7. В конце добавить корицу.
8. Блинчики разрезать на четыре части.
9. Выложить яблочную начинку и завернуть с обеих сторон.
10. Выложить блины в форму для запекания, сверху положить кусочки сливочного масла.
11. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
12. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.
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