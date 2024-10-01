Мини-нолеснички с карамелизированным яблоком: вкусный и милый завтрак для школьников

Многим деткам нравится сладкие милые завтраки. Если это и ваш случай – сделайте своему малышу вкусные мини-налиснички с карамелизированным яблоком. Казалось бы, ингредиенты привычные, но в таком формате блюдо по-особому вкусное.

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Идея приготовления маленьких блинчиков с яблоками для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником дехустаторка.даша в TikTok. Такие изделия можно положить даже с собой в ланчбокс в школу.

Ингредиенты:

яблоки – 6 шт.

кусочек сливочного масла

сахар

готовые пожаренные блины

молотая корица

Способ приготовления:

1. Яблоки порезать на маленькие кубики.

2. На сковороде растопить кусочек сливочного масла.

3. Засыпать сахар.

4. Хорошо перемешать массу лопаткой.

5. Когда сахар растаял – отправить на сковородку яблоки.

6. Нужно постоянно помешивать, пока не испарится жидкость и яблоки не закарамелизируются.

7. В конце добавить корицу.

8. Блинчики разрезать на четыре части.

9. Выложить яблочную начинку и завернуть с обеих сторон.

10. Выложить блины в форму для запекания, сверху положить кусочки сливочного масла.

11. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

12. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.

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