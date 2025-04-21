Можно ли детям есть верхушки пасок: эксперт предостерегла от опасности

Паска – главный символ Пасхи, а ее яркая глазурь с посыпкой всегда привлекает детей. Многие малыши в первую очередь съедают именно верхушку. Но так ли она безопасна для детского организма? Некоторые ингредиенты, которые используются для глазури, могут представлять риск.

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Что нужно знать перед тем, как давать детям паску, рассказала нутрициолог Роксолана Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Следует учесть несколько важных нюансов, которые касаются именно белой верхушки выпечки.

Детям до 5 лет не рекомендуется есть верхушки пасок с классической белковой глазурью. Причина – использование в ней сырых яичных белков, которые не всегда проходят пастеризацию. Это создает риск попадания опасных бактерий. Они могут вызвать серьезные нарушения пищеварения, особенно у детей, стариков и тех, кто имеет ослабленный иммунитет.

Глазурь, приготовленная из обычных сырых яичных белков, не проходит термической обработки, поэтому в ней могут сохраняться патогенные микроорганизмы. У взрослых организм способен с ними справиться, но у детей, особенно до пяти лет, иммунная система еще недостаточно сформированая. Даже небольшое количество инфицированного продукта может привести к сильному отравлению или длительному дискомфорту.

Рекомендации, как снизить риски:

Уточняйте состав. Если приобретаете кулич в магазине или пекарне, спросите, использовали ли пастеризованные яичные белки. Именно они не представляют опасности для здоровья.

Выбирайте альтернативу. Есть другие виды глазури – на основе сахара, желатина или молочных продуктов. Они более безопасные для детей и не уступают по вкусу.

Готовьте дома. Если делаете паску самостоятельно, лучше используйте пастеризованные белки или рецепты без сырых ингредиентов. Это позволит быть уверенным в качестве продукта.

Праздничные блюда должны быть не только вкусными, но и безопасными. Чтобы Пасха прошла без неприятных неожиданностей, следует внимательно относиться к составу пасок и особенно к их верхушкам. Всегда проверяйте, что едят ваши дети, и не стесняйтесь задавать вопросы продавцам или пекарям.

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