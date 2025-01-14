Не покупайте магазинные желейные конфеты детям: из чего приготовить полезные сладости дома

Желейные конфеты – это любимые сладости многих детей. Но если речь идет о магазинных вариантах, то в них точно будут разнообразные красители и консерванты. Поэтому лучшим решением будет готовить такую вкусность в домашних условиях из натуральных ингредиентов.

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Идея приготовления полезных желейных конфет для детей опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.

Ингредиенты:

сок апельсина – 200 г

сахар – 150 г

желатин – 18 г

Способ приготовления:

1. Сок разделить на две части.

2. В одну добавить сахар и поставить на огонь.

3. Нагреть до растворения сахара (не кипятить).

4. Во вторую часть сока добавить желатин и перемешать.

5. Оставить на 5 минут.

6. Смешать с теплым соком до растворения и разлить по формам.

7. Оставить в холодильнике на 2 часа.

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