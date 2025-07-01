Нежирный борщ, который можно маленьким детям: делимся простым рецептом
Накормить маленьких детей – задача не из простых. Нужно выбрать продукты, которые малыш сможет легко пережевать, и чтобы они не вызвали аллергических реакций. Учитывая эти правила, можно приготовить даже вкусный борщ.
Идея приготовления красного борща, который можно маленьким деткам с начала прикорма, опубликована на странице фудблогера Виктории Носовой (vika nosova14) в Instagram. Малыши съедят такое блюдо с удовольствием.
Ингредиенты:
- телятина
- картофель
- свекла
- морковь
- цветная капуста
- лук
- чеснок
- укроп
Способ приготовления:
1. Ингредиенты нарезать на удобные кусочки
2. Сначала проварить мясо.
3. Добавить нарезанные картофель, свеклу, морковь, капусту, лук.
4. В конце добавить измельченную зелень и чеснок.
5. Из отваренных продуктов слить воду, все поместить в чашу блендера и взбить.
6. Полученную массу выложить в порционную тарелку.
7. Подавать со сметаной.
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