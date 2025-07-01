Нежирный борщ, который можно маленьким детям: делимся простым рецептом

Накормить маленьких детей – задача не из простых. Нужно выбрать продукты, которые малыш сможет легко пережевать, и чтобы они не вызвали аллергических реакций. Учитывая эти правила, можно приготовить даже вкусный борщ.

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Идея приготовления красного борща, который можно маленьким деткам с начала прикорма, опубликована на странице фудблогера Виктории Носовой (vika nosova14) в Instagram. Малыши съедят такое блюдо с удовольствием.

Ингредиенты:

телятина

картофель

свекла

морковь

цветная капуста

лук

чеснок

укроп

Способ приготовления:

1. Ингредиенты нарезать на удобные кусочки

2. Сначала проварить мясо.

3. Добавить нарезанные картофель, свеклу, морковь, капусту, лук.

4. В конце добавить измельченную зелень и чеснок.

5. Из отваренных продуктов слить воду, все поместить в чашу блендера и взбить.

6. Полученную массу выложить в порционную тарелку.

7. Подавать со сметаной.

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