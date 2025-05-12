Нежная творожная запеканка для детей: просто тает во рту
Творожная запеканка – любимое блюдо многих детей, особенно если она мягкая, нежная и приятно сладкая. Такой десерт не только по вкусу малышам, но и идеально подходит для завтрака или полдника. Важно выбрать качественный творог и приготовить блюдо с любовью.
Идея приготовления воздушной творожной запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником victoria.syvak в Instagram. В этом рецепте нет ничего лишнего: только проверенные ингредиенты и легкий способ приготовления.
Ингредиенты:
- творог – 400 г
- яичные желтки – 2 шт
- манная крупа – 2,5 ст. л
- изюм – по вкусу
- яичные белки – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Творог соединить с желтками и взбить блендером до однородной кремообразной массы.
2. Добавить манку и изюм, тщательно перемешать.
3. Отдельно взбить белки до густой пены.
4. Осторожно ввести белки в творожную массу, перемешивая лопаткой снизу вверх.
5. Выложить смесь в силиконовые или керамические формочки.
6. Выпекать при температуре 170 градусов около 25 минут до золотистой корочки.
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