Нежная творожная запеканка для детей: просто тает во рту

Творожная запеканка – любимое блюдо многих детей, особенно если она мягкая, нежная и приятно сладкая. Такой десерт не только по вкусу малышам, но и идеально подходит для завтрака или полдника. Важно выбрать качественный творог и приготовить блюдо с любовью.

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Идея приготовления воздушной творожной запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником victoria.syvak в Instagram. В этом рецепте нет ничего лишнего: только проверенные ингредиенты и легкий способ приготовления.

Ингредиенты:

творог – 400 г

яичные желтки – 2 шт

манная крупа – 2,5 ст. л

изюм – по вкусу

яичные белки – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Творог соединить с желтками и взбить блендером до однородной кремообразной массы.

2. Добавить манку и изюм, тщательно перемешать.

3. Отдельно взбить белки до густой пены.

4. Осторожно ввести белки в творожную массу, перемешивая лопаткой снизу вверх.

5. Выложить смесь в силиконовые или керамические формочки.

6. Выпекать при температуре 170 градусов около 25 минут до золотистой корочки.

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