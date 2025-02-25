Нежные тыквенные блины для детей: можно приготовить на Масленицу.
Для того, чтобы научить малышей есть тыкву, можно приготовить блины. К тому же, сейчас есть повод – праздник Масленицы. Изделия из овощного пюре получаются очень нежными, в меру сладкими. Обладают приятным золотистым цветом.
Идея приготовления тонких блинчиков из тыквенного теста для детей опубликована на кулинарной странице best way foods в Instagram. Начинку можно выбрать любую.
Ингредиенты:
- тыквенное пюре – 200 г
- молоко – 350 мл.
- яйца – 2 шт.
- пшеничная мука – 150 г
- сахар – 1 ст..л
- соль – по вкусу
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- корица – 1/2 ч.л.
- мускатный орех – 1/4 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с солью, сахаром и специями.
2. Добавить тыквенное пюре и немного молока.
3. Тщательно перемешать.
4. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в жидкие ингредиенты.
5. Хорошо вымешать и добавить молоко.
6. Добавить масло, снова перемешать и дать постоять 20 минут.
7. Выпекать на хорошо разогретой сковороде по бокам.
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