Нежные тыквенные блины для детей: можно приготовить на Масленицу.

Для того, чтобы научить малышей есть тыкву, можно приготовить блины. К тому же, сейчас есть повод – праздник Масленицы. Изделия из овощного пюре получаются очень нежными, в меру сладкими. Обладают приятным золотистым цветом.

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Идея приготовления тонких блинчиков из тыквенного теста для детей опубликована на кулинарной странице best way foods в Instagram. Начинку можно выбрать любую.

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 200 г

молоко – 350 мл.

яйца – 2 шт.

пшеничная мука – 150 г

сахар – 1 ст..л

соль – по вкусу

разрыхлитель – 1 ч.л.

корица – 1/2 ч.л.

мускатный орех – 1/4 ч.л.

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с солью, сахаром и специями.

2. Добавить тыквенное пюре и немного молока.

3. Тщательно перемешать.

4. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в жидкие ингредиенты.

5. Хорошо вымешать и добавить молоко.

6. Добавить масло, снова перемешать и дать постоять 20 минут.

7. Выпекать на хорошо разогретой сковороде по бокам.

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