Новогоднее пряное печенье: как приготовить дома с ребенком

Екатерина Ягович
Моя столовая
21
Новогоднее пряное печенье: как приготовить дома с ребенком

Настоящее новогоднее настроение ребенку смогут подарить семейные традиции. Одной из них может стать выпекание домашнего печенья. Для него нужно сделать мягкое песочное тесто, из которого можно вырезать любые фигурки.

Видео дня

Идея приготовления новогоднего пряного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Софии Горфиняк (sofiya.horfyniak) в Instagram. Не забудьте присыпать печенье сверху сахарной пудрой.

Новогоднее пряное печенье: как приготовить дома с ребенком

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 80г
  • сахар – 50 г
  • корица – 1 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 5 г
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

Новогоднее пряное печенье: как приготовить дома с ребенком

1. В миску выложить масло, сахар, яйцо и корицу.

2. Перемешать до однородности и растворения сахара.

Новогоднее пряное печенье: как приготовить дома с ребенком

3. В отдельную миску просеять муку.

4. Добавить разрыхлитель и все перемешать.

Новогоднее пряное печенье: как приготовить дома с ребенком

5. Добавить просеянную муку с разрыхлителем в миску с тестом.

Новогоднее пряное печенье: как приготовить дома с ребенком

6. Перемешать до однородности.

7. Затем раскатать тесто и вырезать формочками.

Новогоднее пряное печенье: как приготовить дома с ребенком

8. Выпекать 15-25 минут при температуре 160 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годпродуктыеда