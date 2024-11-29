Новогоднее пряное печенье: как приготовить дома с ребенком

Настоящее новогоднее настроение ребенку смогут подарить семейные традиции. Одной из них может стать выпекание домашнего печенья. Для него нужно сделать мягкое песочное тесто, из которого можно вырезать любые фигурки.

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Идея приготовления новогоднего пряного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Софии Горфиняк (sofiya.horfyniak) в Instagram. Не забудьте присыпать печенье сверху сахарной пудрой.

Ингредиенты:

сливочное масло – 80г

сахар – 50 г

корица – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

мука – 200 г

разрыхлитель – 5 г

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. В миску выложить масло, сахар, яйцо и корицу.

2. Перемешать до однородности и растворения сахара.

3. В отдельную миску просеять муку.

4. Добавить разрыхлитель и все перемешать.

5. Добавить просеянную муку с разрыхлителем в миску с тестом.

6. Перемешать до однородности.

7. Затем раскатать тесто и вырезать формочками.

8. Выпекать 15-25 минут при температуре 160 градусов.

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