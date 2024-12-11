Новогодний салат, который можно смело есть детям: из чего приготовить

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Новогодний салат, который можно смело есть детям: из чего приготовить

Такой праздничный салат станет не только вкусным, но и безопасным вариантом для детей. Легкий в приготовлении, сочетает полезные ингредиенты и привлекательное оформление, что точно понравится маленьким гурманам.

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Идея приготовления безопасного новогоднего салата для детей опубликована на странице нутрициолога Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Соблюдайте простые рекомендации, чтобы сделать блюдо максимально безопасным для малышей.

Новогодний салат, который можно смело есть детям: из чего приготовить

Ингредиенты для соуса:

  • густой йогурт – 300 г
  • горчица – на кончике ч.л.
  • черный перец – на кончике ч.л.

Ингредиенты для салата:

  • морковь отварная – 150 г
  • куриное филе в сыром виде – 230 г
  • картофель отварной – 370 г
  • твердый сыр – 100 г
  • кукуруза – 0,5 банки
  • половина среднего лука
  • укроп
  • гранат
Новогодний салат, который можно смело есть детям: из чего приготовить

Способ приготовления:

1. Куриное филе положить в кипящую воду и варить 30 минут.

2. Нарезать маленькими кубиками.

Новогодний салат, который можно смело есть детям: из чего приготовить

3. Картошку отварить в мундире.

4. В картофель положить морковь и варить до мягкости.

Новогодний салат, который можно смело есть детям: из чего приготовить

5. Лук мелко порезать.

6. Сложить салат, прижимая ложкой каждый слой: курица-соус-лук-картофель-соус-кукуруза-морковь-соус твердый сыр.

Новогодний салат, который можно смело есть детям: из чего приготовить

7. Сверху украсить укропом и гранатом.

8. Безопасная подача: мясо порезать против волокон, кукурузу прижать.

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