Новогодний салат, который можно смело есть детям: из чего приготовить

Такой праздничный салат станет не только вкусным, но и безопасным вариантом для детей. Легкий в приготовлении, сочетает полезные ингредиенты и привлекательное оформление, что точно понравится маленьким гурманам.

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Идея приготовления безопасного новогоднего салата для детей опубликована на странице нутрициолога Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Соблюдайте простые рекомендации, чтобы сделать блюдо максимально безопасным для малышей.

Ингредиенты для соуса:

густой йогурт – 300 г

горчица – на кончике ч.л.

черный перец – на кончике ч.л.

Ингредиенты для салата:

морковь отварная – 150 г

куриное филе в сыром виде – 230 г

картофель отварной – 370 г

твердый сыр – 100 г

кукуруза – 0,5 банки

половина среднего лука

укроп

гранат

Способ приготовления:

1. Куриное филе положить в кипящую воду и варить 30 минут.

2. Нарезать маленькими кубиками.

3. Картошку отварить в мундире.

4. В картофель положить морковь и варить до мягкости.

5. Лук мелко порезать.

6. Сложить салат, прижимая ложкой каждый слой: курица-соус-лук-картофель-соус-кукуруза-морковь-соус твердый сыр.

7. Сверху украсить укропом и гранатом.

8. Безопасная подача: мясо порезать против волокон, кукурузу прижать.

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