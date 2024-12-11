Новогодний салат, который можно смело есть детям: из чего приготовить
Такой праздничный салат станет не только вкусным, но и безопасным вариантом для детей. Легкий в приготовлении, сочетает полезные ингредиенты и привлекательное оформление, что точно понравится маленьким гурманам.
Идея приготовления безопасного новогоднего салата для детей опубликована на странице нутрициолога Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Соблюдайте простые рекомендации, чтобы сделать блюдо максимально безопасным для малышей.
Ингредиенты для соуса:
- густой йогурт – 300 г
- горчица – на кончике ч.л.
- черный перец – на кончике ч.л.
Ингредиенты для салата:
- морковь отварная – 150 г
- куриное филе в сыром виде – 230 г
- картофель отварной – 370 г
- твердый сыр – 100 г
- кукуруза – 0,5 банки
- половина среднего лука
- укроп
- гранат
Способ приготовления:
1. Куриное филе положить в кипящую воду и варить 30 минут.
2. Нарезать маленькими кубиками.
3. Картошку отварить в мундире.
4. В картофель положить морковь и варить до мягкости.
5. Лук мелко порезать.
6. Сложить салат, прижимая ложкой каждый слой: курица-соус-лук-картофель-соус-кукуруза-морковь-соус твердый сыр.
7. Сверху украсить укропом и гранатом.
8. Безопасная подача: мясо порезать против волокон, кукурузу прижать.
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