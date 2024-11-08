Нужно ли давать детям супы и действительно ли они полезные: отвечает эксперт

Из поколения в поколение все родители говорят о том, что для здоровья детям обязательно нужно есть суп. И даже если малыш отказывается, в ход идет принуждение. Но в том, действительно ли это блюдо настолько важное, нужно разобраться.

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О том, насколько полезный суп, рассказала нутрициолог Наталья Ткаченко (kids.food.therapy) в Instagram. Эксперт также поделилась советами по приготовлению блюда.

Полезны ли супы

Так, если супы готовятся правильно, они могут быть не только питательными, но и богатыми витаминами, минералами и необходимыми нутриентами. Например, суп может стать источником аминокислот и полезных жиров, легко усваиваемых организмом ребенка. Особенно полезные супы на бульонах, приготовленных из мяса и костей, которые богаты коллагеном и минералами.

Обязательно ли детям есть суп

Эксперт отвечает, что суп не является обязательным для детей. Это легкий способ добавить в рацион ребенка ценные питательные вещества. К примеру, после прогулки на свежем воздухе тарелка теплого, питательного супа может помочь ребенку согреться и насытиться.

Как готовить питательный суп для ребенка.

В холодное время года подойдут насыщенные мясные бульоны. Особенно ценный костный бульон длительной варки, но и более легкий бульон на основе курицы или индейки тоже прекрасно подходит для детского рациона.

Добавляйте разные овощи, но не переваривайте их. Например, морковь, лук, сельдерей и картофель варятся около 20 минут, а капуста или тыква – всего 10-15 минут. Брокколи и зеленый горошек лучше не варить долго, чтобы сохранить хрупкость и яркий цвет.

Добавляйте крупы. Гречка, рис, перловка или киноа сделают суп сытнее и придадут ему интересную текстуру. Это также повышает питательность блюда, что важно для энергии и развития детей.

Специи по вкусу и аппетита. Специи, такие как имбирь, куркума, лавровый лист, орегано и немного перца, не только улучшают вкус супа, но и способствуют аппетиту. В холодный сезон следует добавлять согревающие специи, такие как гвоздика или паприка, которые также придают полезные свойства.

Полезные советы от эксперта

Подавайте суп с мелко нарезанной зеленью, свежими специями или даже половинкой отварного яйца для дополнительного протеина. Такой подход не только делает суп более вкусным, но и более привлекательным для ребенка.

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