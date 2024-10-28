Очень вкусные творожные рогалики с яблочным повидлом: идеальная идея для детей
Прекрасным десертом для ребенка могут стать сладкие творожные рогалики. Это будет гораздо лучше, чем покупать печенье в магазине. Для такой выпечки вам понадобится домашнее яблочное повидло.
Идея приготовления вкусных творожных рогаликов с яблочным повидлом для детей опубликована на странице фудблогера с ником treskablog в Instagram. Выпекаются всего 20 минут.
Ингредиенты для теста на 12 рогаликов:
- кисломолочный творог 5% жирности – 100 г
- сливочное масло комнатной температуры – 100 г
- сахар – 2 ст.л.
- соль – щепотка
- мука –150-180 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для теста выложить в комбайн.
2. Замешать мягкое тесто.
3. Завернуть в пищевую пленку.
4. Поставить в холодильник на час.
5. Затем раскатать, присыпая мукой, тесто должно быть мягким и не забитым.
6. Положить начинку, завернуть и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
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