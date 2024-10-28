Очень вкусные творожные рогалики с яблочным повидлом: идеальная идея для детей

Прекрасным десертом для ребенка могут стать сладкие творожные рогалики. Это будет гораздо лучше, чем покупать печенье в магазине. Для такой выпечки вам понадобится домашнее яблочное повидло.

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Идея приготовления вкусных творожных рогаликов с яблочным повидлом для детей опубликована на странице фудблогера с ником treskablog в Instagram. Выпекаются всего 20 минут.

Ингредиенты для теста на 12 рогаликов:

кисломолочный творог 5% жирности – 100 г

сливочное масло комнатной температуры – 100 г

сахар – 2 ст.л.

соль – щепотка

мука –150-180 г

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для теста выложить в комбайн.

2. Замешать мягкое тесто.

3. Завернуть в пищевую пленку.

4. Поставить в холодильник на час.

5. Затем раскатать, присыпая мукой, тесто должно быть мягким и не забитым.

6. Положить начинку, завернуть и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

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