Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка

Оладьи – это беспроигрышное блюдо, которое точно понравится вашему ребенку. Изделия очень удобно готовить на завтрак, потому что вам понадобится минимум времени и ингредиентов. В тесто можно не тереть яблоко – изделия получатся в меру сладкими и сочными.

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Идея приготовления оладий с сыром и яблоком для детей опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Кефир для теста обязательно должен быть теплым.

Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • теплый кефир – 200 мл.
  • яблоки – 2 шт.
  • мука – 180-200 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • сода – 0,5 ч.л.
  • подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка

1. В миске соединить кисломолочный творог, яйца, сахар и ванильный сахар.

2. Влить тёплый кефир, перемешать.

Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка

3. Просеять муку, добавить соду и перемешать.

Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка

4. Яблоки очистить от кожуры и натереть на большой терке тесто.

Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка

5. Оставить постоять 10 минут.

6. На антипригарную сковороду налить подсолнечное масло, разогреть.

Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка

7. Выложить к ложке теста, накрыть крышкой и готовить на маленьком огне по бокам.

8. Полить сгущенкой или джемом.

Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка

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