Оладки с творогом и яблоком: как приготовить вкусный завтрак для ребенка
Оладьи – это беспроигрышное блюдо, которое точно понравится вашему ребенку. Изделия очень удобно готовить на завтрак, потому что вам понадобится минимум времени и ингредиентов. В тесто можно не тереть яблоко – изделия получатся в меру сладкими и сочными.
Идея приготовления оладий с сыром и яблоком для детей опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Кефир для теста обязательно должен быть теплым.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 200 г
- яйца – 2 шт.
- теплый кефир – 200 мл.
- яблоки – 2 шт.
- мука – 180-200 г
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- сода – 0,5 ч.л.
- подсолнечное масло для жарки
Способ приготовления:
1. В миске соединить кисломолочный творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
2. Влить тёплый кефир, перемешать.
3. Просеять муку, добавить соду и перемешать.
4. Яблоки очистить от кожуры и натереть на большой терке тесто.
5. Оставить постоять 10 минут.
6. На антипригарную сковороду налить подсолнечное масло, разогреть.
7. Выложить к ложке теста, накрыть крышкой и готовить на маленьком огне по бокам.
8. Полить сгущенкой или джемом.
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