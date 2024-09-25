Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд

Больше не придется ломать голову над тем, что приготовить ребенку на перекус в школу. Ленивые оладьё-пиццы – это идеальный вариант. Особенно для тех моментов, когда времени мало. Вам нужно просто добавить любимую начинку в жидкое тесто и пожарить изделия с обеих сторон.

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Идея приготовления ленивого перекуса для детей в школу опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Необходимые ингредиенты точно найдутся на вашей кухне.

Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд

Ингредиенты для теста:

  • яйцо куриное – 1 шт.
  • кефир – 150 мл.
  • мука пшеничная – 3 ст.л.
  • разрыхлитель

Ингредиенты для начинки:

  • запеченное бедро курицы
  • болгарский перец
  • помидоры черри
  • зеленый лук+петрушка
  • тертый твердый сыр
  • любимые специи (по желанию)

Способ приготовления:

Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд

1. Все ингредиенты для теста соединить.

2. Отлично перемешать.

Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд

3. Нарезать мелко кубиками: курицу, перец, помидор + зелень, сыр натереть на терку).

Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд

4. Всё хорошо перемешать.

Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд

5. Добавить начинку в тесто.

Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд

6. Жарить на разогретой сковороде смазанном маслом или маслом гхи на маленьком огне под крышкой с обеих сторон.

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