Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд

Больше не придется ломать голову над тем, что приготовить ребенку на перекус в школу. Ленивые оладьё-пиццы – это идеальный вариант. Особенно для тех моментов, когда времени мало. Вам нужно просто добавить любимую начинку в жидкое тесто и пожарить изделия с обеих сторон.

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Идея приготовления ленивого перекуса для детей в школу опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Необходимые ингредиенты точно найдутся на вашей кухне.

Ингредиенты для теста:

яйцо куриное – 1 шт.

кефир – 150 мл.

мука пшеничная – 3 ст.л.

разрыхлитель

Ингредиенты для начинки:

запеченное бедро курицы

болгарский перец

помидоры черри

зеленый лук+петрушка

тертый твердый сыр

любимые специи (по желанию)

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для теста соединить.

2. Отлично перемешать.

3. Нарезать мелко кубиками: курицу, перец, помидор + зелень, сыр натереть на терку).

4. Всё хорошо перемешать.

5. Добавить начинку в тесто.

6. Жарить на разогретой сковороде смазанном маслом или маслом гхи на маленьком огне под крышкой с обеих сторон.

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