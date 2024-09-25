Оладьё-пиццы: что приготовить ребенку на перекус в школу, если он любит фаст-фуд
Больше не придется ломать голову над тем, что приготовить ребенку на перекус в школу. Ленивые оладьё-пиццы – это идеальный вариант. Особенно для тех моментов, когда времени мало. Вам нужно просто добавить любимую начинку в жидкое тесто и пожарить изделия с обеих сторон.
Идея приготовления ленивого перекуса для детей в школу опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Необходимые ингредиенты точно найдутся на вашей кухне.
Ингредиенты для теста:
- яйцо куриное – 1 шт.
- кефир – 150 мл.
- мука пшеничная – 3 ст.л.
- разрыхлитель
Ингредиенты для начинки:
- запеченное бедро курицы
- болгарский перец
- помидоры черри
- зеленый лук+петрушка
- тертый твердый сыр
- любимые специи (по желанию)
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для теста соединить.
2. Отлично перемешать.
3. Нарезать мелко кубиками: курицу, перец, помидор + зелень, сыр натереть на терку).
4. Всё хорошо перемешать.
5. Добавить начинку в тесто.
6. Жарить на разогретой сковороде смазанном маслом или маслом гхи на маленьком огне под крышкой с обеих сторон.
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