Оригинальная космическая яичница, точно понравившаяся вашим детям: чем покрасить

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Оригинальная космическая яичница, точно понравившаяся вашим детям: чем покрасить

Вместо того чтобы готовить для ребенка банальную яичницу, сделайте космическую. Для фиолетового и голубого оттенков вам понадобится обычная фиолетовая капуста, а также лимонный сок. Эти компоненты вместе создадут настоящую магию.

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Идея приготовления интересной космической яичницы для детей опубликована на странице prykorm ua в Instagram. Дети точно оценят.

Оригинальная космическая яичница, точно понравившаяся вашим детям: чем покрасить

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • красная капуста
  • лимонный сок
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

Оригинальная космическая яичница, точно понравившаяся вашим детям: чем покрасить

1. Отделить белок от желтка.

2. Распределить белки в две отдельные мисочки.

Оригинальная космическая яичница, точно понравившаяся вашим детям: чем покрасить

3. Сок из капусты выжать через соковыжималку или измельчить в блендере.

4. Добавить немного воды, а затем отжать сок.

Оригинальная космическая яичница, точно понравившаяся вашим детям: чем покрасить

5. Добавить капустный сок в белки и хорошо перемешать.

Оригинальная космическая яичница, точно понравившаяся вашим детям: чем покрасить

6. В одну из мисок добавить несколько капель лимонного сока.

Оригинальная космическая яичница, точно понравившаяся вашим детям: чем покрасить

7. Аккуратно вылить белки на сковороду, создавая хороший узор.

8. Жарить на среднем огне до полной готовности.

Оригинальная космическая яичница, точно понравившаяся вашим детям: чем покрасить

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