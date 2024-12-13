Оригинальные бутерброды-снеговики на Новый год: дети заценят

Новый год – время удивлять даже в самых простых вещах. Если вы ищете идею, как сделать праздничный стол не только вкусным, но веселым, попробуйте приготовить бутерброды-снеговики. Эта оригинальная закуска точно порадует ваших детей и станет поистине хитом среди гостей.

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Идея приготовления оригинальных бутербродов-снежников опубликована на странице фудблогера hulyadananadolumutfagi в Instagram. Легкие в приготовлении и яркие с виду, они идеально дополнят праздничную атмосферу.

Как приготовить бутерброды-снеговики для детей.

1. Нарежьте хлеб на кусочки.

2. Положите по листу шпината.

3. Из моцареллы вырезать кружочки.

4. Выложить сверху на шпинат.

5. Из моркови вырезать небольшие прямоугольники – это будет шарф. На концах сделать надрезы.

6. Расположить прямоугольники и сверху зафиксировать второй кружочек сыра (чуть меньше).

7. Из кусочков сыра и моркови сделать лицо.

8. С помощью соуса сделать пуговицы и серединки глаз.

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