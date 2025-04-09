Оригинальные вареники 'Зебра': блюдо, от которого дети будут в восторге

Варерники "Зебра" – оригинальное сладкое блюдо, которое точно понравится вашим деткам. Вам может показаться, что сделать тесто разного цвета может быть сложно, но на самом деле технология максимально простая. Результат вас приятно удивит.

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Идея приготовления оригинальных вареников "Зебра" для детей опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita foodblog в Instagram. Для шоколадного теста вам понадобится обычное какао.

Ингредиенты для теста:

сметана – 1 стакан

яйца – 1 шт.

мука – 300 г + 1 ст.л. с горкой

какао – 1 ст.л. с горкой

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

сыр – 600 г

сахар – 150 г (по вкусу)

ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

1. В глубокую миску выливаем сметану.

2. Добавляем оставшиеся ингредиенты для теста: яйцо, соль, муку (по желанию просеять).

3. Замешать эластичное тесто.

4. Разделить тесто на две части. Одну отложить, а в другую добавить какао.

5. Белое и шоколадное тесто раскатать в тонкие пласты.

6. Скрепить между собой водичкой.

7. Завернуть в плотную трубочку.

8. Нарезать трубочку на средние кусочки.

9. Каждый кусочек раскатать и завернуть начинку.

10. Варить изделия обычным способом.

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