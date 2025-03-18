Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

Один из главных символовПасхи – окрашенные яйца. Декор можно придумать совершенно разный. А если у вас есть детки, отличная идея будет сделать для них кейк-попсы из бисквита в виде яиц.

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Идея приготовления Пасхальных кейк-попсов для детей опубликована на странице фудблогера с ником sweetcraft.ua в Instagram. Начинку можно выбрать любую.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

мука – 120 г

какао-порошок – 30 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром до рыхлой массы (5-7 минут миксером).

2. Просеять муку, какао и разрыхлитель.

3. Аккуратно ввести в яичную массу лопаткой.

4. Вылейте тесто в форму (диаметром 20–22 см), застеленную пергаментом.

5. Выпекайте при температуре 170 градусов примерно 30 минут (проверяйте сухой шпажкой).

6. Охладите бисквит, затем раскрошите для теста.

7. Этот бисквит получается нежным, не сухим и отлично держит форму. Начинка может быть разная, главное ее заморозить.

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