Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

Один из главных символовПасхи – окрашенные яйца. Декор можно придумать совершенно разный. А если у вас есть детки, отличная идея будет сделать для них кейк-попсы из бисквита в виде яиц.

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Идея приготовления Пасхальных кейк-попсов для детей опубликована на странице фудблогера с ником sweetcraft.ua в Instagram. Начинку можно выбрать любую.

Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 150 г
  • мука – 120 г
  • какао-порошок – 30 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

1. Взбить яйца с сахаром до рыхлой массы (5-7 минут миксером).

2. Просеять муку, какао и разрыхлитель.

Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

3. Аккуратно ввести в яичную массу лопаткой.

Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

4. Вылейте тесто в форму (диаметром 20–22 см), застеленную пергаментом.

Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

5. Выпекайте при температуре 170 градусов примерно 30 минут (проверяйте сухой шпажкой).

Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

6. Охладите бисквит, затем раскрошите для теста.

Пасхальные кейк-попсы для детей: из чего сделать трендовые сладости

7. Этот бисквит получается нежным, не сухим и отлично держит форму. Начинка может быть разная, главное ее заморозить.

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