Печенье, которое можно дать лепить детям: получится интересно и вкусно

Печенье – это один из немногих десертов, которые может приготовить даже ребенок. Особенно, если использовать следующую технологию. Форму можно сделать любую – получится интересно и вкусно.

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Простой идеей приготовления бюджетного печенья, которое смогут лепить детки, поделилась фудблогер Оксана Миронюк (oksankamyroniuk ) в Instagram. тесто простое и отлично вымешивается.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

масло без запаха – 100 г

сахар или сахарная пудра – 80 г

мука – 150 г

крахмал (картофельный или кукурузный) – 50 г

ванильный сахар – 1 пачка (не обязательно)

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яйцо, масло и сахар, ванильный сахар взбить миксером.

2. Добавить муку, разрыхлитель, крахмал. Она будет нежная и мягкая как пластилин.

3. Формировать по желанию. Раскатывать не очень тонко.

4. Выложить на пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

5. Дать остыть, посыпать сахарной пудрой.

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