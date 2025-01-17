Печенье, которое можно дать лепить детям: получится интересно и вкусно

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Печенье, которое можно дать лепить детям: получится интересно и вкусно

Печенье – это один из немногих десертов, которые может приготовить даже ребенок. Особенно, если использовать следующую технологию. Форму можно сделать любую – получится интересно и вкусно.

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Простой идеей приготовления бюджетного печенья, которое смогут лепить детки, поделилась фудблогер Оксана Миронюк (oksankamyroniuk ) в Instagram. тесто простое и отлично вымешивается.

Печенье, которое можно дать лепить детям: получится интересно и вкусно

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • масло без запаха – 100 г
  • сахар или сахарная пудра – 80 г
  • мука – 150 г
  • крахмал (картофельный или кукурузный) – 50 г
  • ванильный сахар – 1 пачка (не обязательно)
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Печенье, которое можно дать лепить детям: получится интересно и вкусно

1. Яйцо, масло и сахар, ванильный сахар взбить миксером.

2. Добавить муку, разрыхлитель, крахмал. Она будет нежная и мягкая как пластилин.

Печенье, которое можно дать лепить детям: получится интересно и вкусно

3. Формировать по желанию. Раскатывать не очень тонко.

Печенье, которое можно дать лепить детям: получится интересно и вкусно

4. Выложить на пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

5. Дать остыть, посыпать сахарной пудрой.

Печенье, которое можно дать лепить детям: получится интересно и вкусно

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