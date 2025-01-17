Печенье, которое можно дать лепить детям: получится интересно и вкусно
Печенье – это один из немногих десертов, которые может приготовить даже ребенок. Особенно, если использовать следующую технологию. Форму можно сделать любую – получится интересно и вкусно.
Простой идеей приготовления бюджетного печенья, которое смогут лепить детки, поделилась фудблогер Оксана Миронюк (oksankamyroniuk ) в Instagram. тесто простое и отлично вымешивается.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- масло без запаха – 100 г
- сахар или сахарная пудра – 80 г
- мука – 150 г
- крахмал (картофельный или кукурузный) – 50 г
- ванильный сахар – 1 пачка (не обязательно)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яйцо, масло и сахар, ванильный сахар взбить миксером.
2. Добавить муку, разрыхлитель, крахмал. Она будет нежная и мягкая как пластилин.
3. Формировать по желанию. Раскатывать не очень тонко.
4. Выложить на пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
5. Дать остыть, посыпать сахарной пудрой.
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