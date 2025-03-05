Питательное кунжутное печенье: готовится элементарно

Детям для перекуса можно приготовить вкуснейшее и сытое кунжутное печенье. Это отличный вариант десерта, который можно положить с собой в школу, или подать в семейное чаепитие. Все очень просто и не будет занимать у вас много времени.

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Идея приготовления домашнего кунжутного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria lapchenko) в Instagram. Изделия получаются еще и полезными.

Ингредиенты:

150 г кунжута

2 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

80 г пшеничной муки

70 г сливочного масла (мягкого)

1 яйцо

горсть предварительно замоченных изюма (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Обжарить кунжут на сухой сковороде 2-3 минуты до золотистого цвета.

2. Дать остыть.

3. В одной миске смешать пшеничную муку, разрыхлитель и соль.

4. В другой миске растереть мягкое сливочное масло с яйцом и сахаром.

5. Совместить сухие и влажные ингредиенты, добавить кунжут.

6. Влажными руками сформовать печенье и выложить на противень, оставляя расстояние между ними – тесто немного растекается.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

8. Дать остыть, чтобы печенье стало рассыпчатым и песочным.

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