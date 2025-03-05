Питательное кунжутное печенье: готовится элементарно
Детям для перекуса можно приготовить вкуснейшее и сытое кунжутное печенье. Это отличный вариант десерта, который можно положить с собой в школу, или подать в семейное чаепитие. Все очень просто и не будет занимать у вас много времени.
Идея приготовления домашнего кунжутного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria lapchenko) в Instagram. Изделия получаются еще и полезными.
Ингредиенты:
- 150 г кунжута
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 80 г пшеничной муки
- 70 г сливочного масла (мягкого)
- 1 яйцо
- горсть предварительно замоченных изюма (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Обжарить кунжут на сухой сковороде 2-3 минуты до золотистого цвета.
2. Дать остыть.
3. В одной миске смешать пшеничную муку, разрыхлитель и соль.
4. В другой миске растереть мягкое сливочное масло с яйцом и сахаром.
5. Совместить сухие и влажные ингредиенты, добавить кунжут.
6. Влажными руками сформовать печенье и выложить на противень, оставляя расстояние между ними – тесто немного растекается.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
8. Дать остыть, чтобы печенье стало рассыпчатым и песочным.
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