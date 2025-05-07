Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят

Если ваш ребенок очень любит пиццу – не ограничивайте его в употреблении такого блюда. Нужно просто сделать лакомство не только вкусным, но и безопасным и достаточно диетическим. Для этого следует использовать творог, из которого получится замечательная основа, на которую можно выложить легкую начинку.

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Идея приготовления вкусной домашней пиццы для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. выпекается основа всего 15 минут.

Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят

Ингредиенты:

  • творог 9 % – 150 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 50 г
  • творог – 40 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • щепотка соли
  • томатный соус
  • шпинат
  • творог
  • помидоры

Способ приготовления:

Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят

1. Творог смешать с яйцом и мукой. добавить тертый сыр, разрыхлитель и соль.

2. Хорошо смешать, сформировать основы для пиццы.

Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят

3. Отправить выпекаться в духовку на пергаменте при температуре 180 градусов на 15 минут.

Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят

4. Смазать основы для пиццы томатным соусом.

Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят

5. Выложить помидоры и сыр.

Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят

6. Отправить в духовку еще на несколько минут.

Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят

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