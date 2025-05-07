Полезная и диетическая пицца из творога для детей: малыши точно оценят
Если ваш ребенок очень любит пиццу – не ограничивайте его в употреблении такого блюда. Нужно просто сделать лакомство не только вкусным, но и безопасным и достаточно диетическим. Для этого следует использовать творог, из которого получится замечательная основа, на которую можно выложить легкую начинку.
Идея приготовления вкусной домашней пиццы для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. выпекается основа всего 15 минут.
Ингредиенты:
- творог 9 % – 150 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 50 г
- творог – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- щепотка соли
- томатный соус
- шпинат
- творог
- помидоры
Способ приготовления:
1. Творог смешать с яйцом и мукой. добавить тертый сыр, разрыхлитель и соль.
2. Хорошо смешать, сформировать основы для пиццы.
3. Отправить выпекаться в духовку на пергаменте при температуре 180 градусов на 15 минут.
4. Смазать основы для пиццы томатным соусом.
5. Выложить помидоры и сыр.
6. Отправить в духовку еще на несколько минут.
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