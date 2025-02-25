Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям

Вкусную и полезную запеканку для детей можно сделать из обычного йогурта без наполнителей. Вкус такого блюда будет очень легкий и нежный. Внутрь можно положить любые любимые сухофрукты.

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Идея приготовления полезной йогуртовой запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Елены Суничук (alenakovalchuk blog) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям

Ингредиенты:

  • греческий йогурт – 600 мл.
  • яйца – 3 шт.
  • курага – 80 г
  • крахмал кукурузный – 20 г
  • ванилин

Способ приготовления:

Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям

1. Курагу запарить кипятком.

2. После этого измельчить.

Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям

3. Смешать йогурт и яйца.

Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям

4. Добавили курагу или другие сухофрукты, которые выберете.

Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям

5. Вымешать, постепенно добавляя ванилин и крахмал.

Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям

6. Вылить в форму и подправить на 45 минут при температуре 200 градусов.

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