Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям

Вкусную и полезную запеканку для детей можно сделать из обычного йогурта без наполнителей. Вкус такого блюда будет очень легкий и нежный. Внутрь можно положить любые любимые сухофрукты.

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Идея приготовления полезной йогуртовой запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Елены Суничук (alenakovalchuk blog) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

греческий йогурт – 600 мл.

яйца – 3 шт.

курага – 80 г

крахмал кукурузный – 20 г

ванилин

Способ приготовления:

1. Курагу запарить кипятком.

2. После этого измельчить.

3. Смешать йогурт и яйца.

4. Добавили курагу или другие сухофрукты, которые выберете.

5. Вымешать, постепенно добавляя ванилин и крахмал.

6. Вылить в форму и подправить на 45 минут при температуре 200 градусов.

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