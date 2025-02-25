Видео дня
Полезная йогуртовая запеканка без муки и сахара: точно понравится детям
Вкусную и полезную запеканку для детей можно сделать из обычного йогурта без наполнителей. Вкус такого блюда будет очень легкий и нежный. Внутрь можно положить любые любимые сухофрукты.
Идея приготовления полезной йогуртовой запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Елены Суничук (alenakovalchuk blog) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 600 мл.
- яйца – 3 шт.
- курага – 80 г
- крахмал кукурузный – 20 г
- ванилин
Способ приготовления:
1. Курагу запарить кипятком.
2. После этого измельчить.
3. Смешать йогурт и яйца.
4. Добавили курагу или другие сухофрукты, которые выберете.
5. Вымешать, постепенно добавляя ванилин и крахмал.
6. Вылить в форму и подправить на 45 минут при температуре 200 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: