Полезная творожная запеканка для детей: будет сладкой даже без сахара

Екатерина Ягович
Моя столовая
51
Полезная творожная запеканка для детей: будет сладкой даже без сахара

Сырная запеканка – отличный вариант сытного и вкусного завтрака для детей. К тому же такое блюдо можно сделать максимально полезным. Если вы воспользуетесь следующим рецептом, мука и сахар вам не понадобятся.

Видео дня

Идея приготовления детской творожной запеканки без сахара опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliya vasylyuk в Instagram. Сладости блюду добавит банан.

Полезная творожная запеканка для детей: будет сладкой даже без сахара

Ингредиенты:

  • банан – 0,5 шт.
  • детский сырочек
  • половина одного яйца или одно перепелиное

Способ приготовления:

Полезная творожная запеканка для детей: будет сладкой даже без сахара

1. Разомнуть банан вилкой.

Полезная творожная запеканка для детей: будет сладкой даже без сахара

2. Добавить творожок, яйцо.

3. Тщательно перемешать все.

Полезная творожная запеканка для детей: будет сладкой даже без сахара

4. Заполнить силиконовые формы.

Полезная творожная запеканка для детей: будет сладкой даже без сахара

5. По желанию добавить замороженные ягоды.

6. Выпекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Полезная творожная запеканка для детей: будет сладкой даже без сахара

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда