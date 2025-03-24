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Полезная творожная запеканка для детей: будет сладкой даже без сахара
Сырная запеканка – отличный вариант сытного и вкусного завтрака для детей. К тому же такое блюдо можно сделать максимально полезным. Если вы воспользуетесь следующим рецептом, мука и сахар вам не понадобятся.
Идея приготовления детской творожной запеканки без сахара опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliya vasylyuk в Instagram. Сладости блюду добавит банан.
Ингредиенты:
- банан – 0,5 шт.
- детский сырочек
- половина одного яйца или одно перепелиное
Способ приготовления:
1. Разомнуть банан вилкой.
2. Добавить творожок, яйцо.
3. Тщательно перемешать все.
4. Заполнить силиконовые формы.
5. По желанию добавить замороженные ягоды.
6. Выпекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
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