Полезнее любых магазинных десертов: как вкусно запечь яблоки в духовке с творогом и медом для детей
Даже если ваши дети обычно отказываются от всего полезного, запеченные яблоки с сыром им точно понравятся. В составе натуральные осенние фрукты, а также очень питательная начинка с большим количеством витаминов. И даже после запекания в духовке десерт не теряет своих позитивных свойств.
Идея приготовления запеченных яблок с сыром и медом для детей опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Сорт плодов можно выбирать тот, который вы больше всего любите.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.
- орехи – 100 г (по вкусу)
- мед – 4 ч.л.
- сыр – 100 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- изюм – 20 г
- цукаты – 20 г
- сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Яблоки нужно очистить от средин, при этом протыкать их насквозь нельзя.
2. В серединку положить мед.
3. Для первого варианта начинки нужно смешать творог с ванильным сахаром, цукаты и изюм, которые предварительно нужно замочить в горячей воде на 5 минут.
4. Затем этой смесью нужно начинить плоды.
5. Для второго варианта начинки измельчить орешки и засыпать их в яблоки (по желанию можно посыпать корицей).
6. Положить маленький кусочек масла на макушку.
7. Яблоки нужно выложить в форму для выпечки и отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
8. Когда вы получите десерт из духовки, его следует присыпать сахарной пудрой.
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