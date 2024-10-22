Полезнее любых магазинных десертов: как вкусно запечь яблоки в духовке с творогом и медом для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезнее любых магазинных десертов: как вкусно запечь яблоки в духовке с творогом и медом для детей

Даже если ваши дети обычно отказываются от всего полезного, запеченные яблоки с сыром им точно понравятся. В составе натуральные осенние фрукты, а также очень питательная начинка с большим количеством витаминов. И даже после запекания в духовке десерт не теряет своих позитивных свойств.

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Идея приготовления запеченных яблок с сыром и медом для детей опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Сорт плодов можно выбирать тот, который вы больше всего любите.

Полезнее любых магазинных десертов: как вкусно запечь яблоки в духовке с творогом и медом для детей

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт.
  • орехи – 100 г (по вкусу)
  • мед – 4 ч.л.
  • сыр – 100 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • изюм – 20 г
  • цукаты – 20 г
  • сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

Полезнее любых магазинных десертов: как вкусно запечь яблоки в духовке с творогом и медом для детей

1. Яблоки нужно очистить от средин, при этом протыкать их насквозь нельзя.

2. В серединку положить мед.

Полезнее любых магазинных десертов: как вкусно запечь яблоки в духовке с творогом и медом для детей

3. Для первого варианта начинки нужно смешать творог с ванильным сахаром, цукаты и изюм, которые предварительно нужно замочить в горячей воде на 5 минут.

4. Затем этой смесью нужно начинить плоды.

Полезнее любых магазинных десертов: как вкусно запечь яблоки в духовке с творогом и медом для детей

5. Для второго варианта начинки измельчить орешки и засыпать их в яблоки (по желанию можно посыпать корицей).

Полезнее любых магазинных десертов: как вкусно запечь яблоки в духовке с творогом и медом для детей

6. Положить маленький кусочек масла на макушку.

7. Яблоки нужно выложить в форму для выпечки и отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

Полезнее любых магазинных десертов: как вкусно запечь яблоки в духовке с творогом и медом для детей

8. Когда вы получите десерт из духовки, его следует присыпать сахарной пудрой.

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