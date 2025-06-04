Полезное домашнее мороженое без сахара: идеальный рецепт десерта для детей

Мороженое – один из самых любимых детских десертов. Особенно в летний период. Но вместо того, чтобы покупать лакомство в магазине, значительно лучше приготовить его в домашних условиях из сезонных фруктов и полезных ингредиентов.

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Идея приготовления полезного домашнего мороженого для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Корчаги (vika.allison) в Instagram. Для этого рецепта не требуется сахар.

Ингредиенты:

банан – 150 г

клубника – 100 г

кокосовое молоко – 20 мл. (можно заменить на жирные сливки или йогурт)

Способ приготовления:

1. Нарезать фрукты и заморозить (2-3 часа в морозилке достаточно).

2. Добавить в блендер банан и клубнику.

3. Влить молоко.

4. Все взбить блендером.

5. По желанию можно посыпать кокосовой стружкой.

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