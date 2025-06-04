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Полезное домашнее мороженое без сахара: идеальный рецепт десерта для детей
Мороженое – один из самых любимых детских десертов. Особенно в летний период. Но вместо того, чтобы покупать лакомство в магазине, значительно лучше приготовить его в домашних условиях из сезонных фруктов и полезных ингредиентов.
Идея приготовления полезного домашнего мороженого для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Корчаги (vika.allison) в Instagram. Для этого рецепта не требуется сахар.
Ингредиенты:
- банан – 150 г
- клубника – 100 г
- кокосовое молоко – 20 мл. (можно заменить на жирные сливки или йогурт)
Способ приготовления:
1. Нарезать фрукты и заморозить (2-3 часа в морозилке достаточно).
2. Добавить в блендер банан и клубнику.
3. Влить молоко.
4. Все взбить блендером.
5. По желанию можно посыпать кокосовой стружкой.
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