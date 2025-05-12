Полезное морковное печенье детям к чаю: как приготовить вкусный десерт
Морковь в рацион ребенка можно добавить в виде печенья. Если воспользоваться следующим рецептом, у вас получится полноценный десерт, который будет не только вкусным, но и очень полезным.
Идея приготовления вкусного морковного печенья для детей опубликована на странице light baby food в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- морковь – 150 г
- цельнозерновая мука – 140 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- масло – 40 мл
- яйца – 1 шт.
- финики – 50 г
Способ приготовления:
1. Финики залить кипятком на 15 минут.
2. После этого измельчить.
3. В миске смешать яйцо, масло, муку с разрыхлителем.
4. Добавить натертую морковь на мелкой терке и измельченные финики.
5. Замесить тесто.
6. Сформировать печенье (можно делать круглое или плоское).
7. Выложить на противень с пергаментом и выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.
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