Полезное морковное печенье детям к чаю: как приготовить вкусный десерт

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезное морковное печенье детям к чаю: как приготовить вкусный десерт

Морковь в рацион ребенка можно добавить в виде печенья. Если воспользоваться следующим рецептом, у вас получится полноценный десерт, который будет не только вкусным, но и очень полезным.

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Идея приготовления вкусного морковного печенья для детей опубликована на странице light baby food в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Полезное морковное печенье детям к чаю: как приготовить вкусный десерт

Ингредиенты:

  • морковь – 150 г
  • цельнозерновая мука – 140 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • масло – 40 мл
  • яйца – 1 шт.
  • финики – 50 г

Способ приготовления:

Полезное морковное печенье детям к чаю: как приготовить вкусный десерт

1. Финики залить кипятком на 15 минут.

2. После этого измельчить.

Полезное морковное печенье детям к чаю: как приготовить вкусный десерт

3. В миске смешать яйцо, масло, муку с разрыхлителем.

4. Добавить натертую морковь на мелкой терке и измельченные финики.

Полезное морковное печенье детям к чаю: как приготовить вкусный десерт

5. Замесить тесто.

Полезное морковное печенье детям к чаю: как приготовить вкусный десерт

6. Сформировать печенье (можно делать круглое или плоское).

Полезное морковное печенье детям к чаю: как приготовить вкусный десерт

7. Выложить на противень с пергаментом и выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

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