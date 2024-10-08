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Полезное печенье без муки, которое будет по вкусу детям : рецептом поделилась Наталья Могилевская
Домашние десерты для детей могут быть очень полезные и вкусные. К примеру, морковное печенье. Для того, чтобы его приготовить, вам не понадобятся мука, яйца и разрыхлитель.
Идеей приготовления вкусного печенья из моркови для детей поделилась известная украинская певица Наталья Могилевская ( nataliya_mogilevskaya ) на своей странице в Instagram. К чаю именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- тертая морковь – 250 г
- овсянка – 125 г
- овсяная мука – 125 г
- вымоченные изюм – 250 г
- корица – 0,5 ч.л.
- ваниль – 0,5 ч.л.
- сок апельсиновый или яблочный – 125 мл.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты объединить.
2. Перемешать и оставить настояться 15 минут. Ложкой выложить на пергамент.
3. Сформировать печенье.
4. Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.
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