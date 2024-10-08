Полезное печенье без муки, которое будет по вкусу детям : рецептом поделилась Наталья Могилевская

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезное печенье без муки, которое будет по вкусу детям : рецептом поделилась Наталья Могилевская

Домашние десерты для детей могут быть очень полезные и вкусные. К примеру, морковное печенье. Для того, чтобы его приготовить, вам не понадобятся мука, яйца и разрыхлитель.

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Идеей приготовления вкусного печенья из моркови для детей поделилась известная украинская певица Наталья Могилевская ( nataliya_mogilevskaya ) на своей странице в Instagram. К чаю именно то, что нужно.

Полезное печенье без муки, которое будет по вкусу детям : рецептом поделилась Наталья Могилевская

Ингредиенты:

  • тертая морковь – 250 г
  • овсянка – 125 г
  • овсяная мука – 125 г
  • вымоченные изюм – 250 г
  • корица – 0,5 ч.л.
  • ваниль – 0,5 ч.л.
  • сок апельсиновый или яблочный – 125 мл.

Способ приготовления:

Полезное печенье без муки, которое будет по вкусу детям : рецептом поделилась Наталья Могилевская

1. Все ингредиенты объединить.

Полезное печенье без муки, которое будет по вкусу детям : рецептом поделилась Наталья Могилевская

2. Перемешать и оставить настояться 15 минут. Ложкой выложить на пергамент.

Полезное печенье без муки, которое будет по вкусу детям : рецептом поделилась Наталья Могилевская

3. Сформировать печенье.

Полезное печенье без муки, которое будет по вкусу детям : рецептом поделилась Наталья Могилевская

4. Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Полезное печенье без муки, которое будет по вкусу детям : рецептом поделилась Наталья Могилевская

5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.

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