Полезное печенье для детей из гранолы и банана: как приготовить

Вместо разнообразного магазинного печенья гораздо лучше будет приготовить для ребенка домашнее. Для этого вам понадобится всего три простых ингредиента. При этом, белый сахар и мука вообще отсутствуют.

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Идея приготовления полезного печенья для детей из гранолы опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Изделия прекрасно держат форму и получаются хрустящими.

Ингредиенты:

небольшие бананы – 2 шт.

мед – 1-2 ч.л.

гранола – 250 г

Способ приготовления:

1. Бананы лучше выбирать очень спелые/переспелые.

2. Разомнуть их вилкой в пюре.

3. Если бананы не слишком сладкие, добавить мед.

4. Всыпать гранолу.

5. Перемешать до однородности.

6. Формировать печенье на застеленном пергаменте противень (выбирайте качественный пергамент, чтобы печенье не прилипло к нему).

7. Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 15 минут.

8. Дать печенье остыть.

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