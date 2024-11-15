Полезное печенье для детей из гранолы и банана: как приготовить
Вместо разнообразного магазинного печенья гораздо лучше будет приготовить для ребенка домашнее. Для этого вам понадобится всего три простых ингредиента. При этом, белый сахар и мука вообще отсутствуют.
Идея приготовления полезного печенья для детей из гранолы опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Изделия прекрасно держат форму и получаются хрустящими.
Ингредиенты:
- небольшие бананы – 2 шт.
- мед – 1-2 ч.л.
- гранола – 250 г
Способ приготовления:
1. Бананы лучше выбирать очень спелые/переспелые.
2. Разомнуть их вилкой в пюре.
3. Если бананы не слишком сладкие, добавить мед.
4. Всыпать гранолу.
5. Перемешать до однородности.
6. Формировать печенье на застеленном пергаменте противень (выбирайте качественный пергамент, чтобы печенье не прилипло к нему).
7. Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 15 минут.
8. Дать печенье остыть.
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