Полезные банановые кексы без муки для детей: чем заменить классический ингредиент
Детям к чаю лучше всего приготовить домашнюю выпечку. Но для того, чтобы она не была слишком калорийной, привычную муку следует заменить. Для того чтобы масса держала форму и была рыхлой, лучше всего использовать манку.
Идея приготовления сладких творожных кексов с манкой для детей опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Вместо сахара стоит добавить кусочки сладкого банана.
Ингредиенты:
- манка – 50 г
- сыр кисломолочный – 100 г
- йогурт у меня 1,6% – 150 г
- яйца – 1 шт.
- банан – 40 г (можно больше)
Способ приготовления:
1. Манку перемешиваем с йогуртом.
2. Добавить яйцо и творог.
3. Переменить в однородную массу.
4. На этом этапе можно добавить нарезанный банан или в конце, когда выложили в формы.
5. Запекать при температуре 180 градусов 35 минут.
6. После приготовления дождаться охлаждения и можно подавать.
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