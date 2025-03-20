Полезные банановые кексы без муки для детей: чем заменить классический ингредиент

Детям к чаю лучше всего приготовить домашнюю выпечку. Но для того, чтобы она не была слишком калорийной, привычную муку следует заменить. Для того чтобы масса держала форму и была рыхлой, лучше всего использовать манку.

Видео дня

Идея приготовления сладких творожных кексов с манкой для детей опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Вместо сахара стоит добавить кусочки сладкого банана.

Ингредиенты:

манка – 50 г

сыр кисломолочный – 100 г

йогурт у меня 1,6% – 150 г

яйца – 1 шт.

банан – 40 г (можно больше)

Способ приготовления:

1. Манку перемешиваем с йогуртом.

2. Добавить яйцо и творог.

3. Переменить в однородную массу.

4. На этом этапе можно добавить нарезанный банан или в конце, когда выложили в формы.

5. Запекать при температуре 180 градусов 35 минут.

6. После приготовления дождаться охлаждения и можно подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: