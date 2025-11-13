Полезные домашние крекеры, которые можно детям: как приготовить

Домашние крекеры – это замечательная альтернатива магазинным снекам. Они готовятся из простых продуктов, не содержат искусственных добавок и подходят даже для детей. Хрустящие, ароматные, с легким сырным привкусом крекеры станут любимой закуской к чаю, соку или как перекус в дорогу. Готовятся они быстро, а результат всегда удачный, если придерживаться правильных пропорций.

Идея приготовления полезных творожных крекеров для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutr) в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 30 г (жирностью 82,5%)

твердый сыр – 30 г

кунжут – 10 г (можно не добавлять, если есть аллергия)

вода – 30 мл.

мука кукурузная, овсяная или цельнозерновая – 30 г. Муку пшеничную добавлять постепенно до нужной консистенции

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте мягкое сливочное масло, натертый твердый сыр, кунжут и воду.

2. Добавьте выбранную муку (кукурузную, овсяную или цельнозерновую) и хорошо перемешайте.

3. Постепенно подсыпайте пшеничную муку, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Оно должно быть мягким, но эластичным.

4. Раскатайте тесто тонким слоем прямо на листе пергамента.

5. Затем вырежьте формочками фигурки или нарежьте тесто ножом на небольшие квадратные кусочки, как классические крекеры.

6. Выложите заготовки на противень и выпекайте при температуре 180°C около 15 минут, пока края не станут золотистыми.

7. Готовые крекеры оставьте остыть. Они прекрасно хранятся в плотно закрытой банке несколько дней и остаются такими же хрустящими.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: