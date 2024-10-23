Полезные и вкусные домашние конфеты из сухофруктов и орехов: как приготовить для детей
Если ваш ребенок очень любит сладкое, но вы беспокоитесь о его вреде, великолепной альтернативой магазинным десертам будут полезны домашние конфеты. Для них вам понадобятся орехи, сухофрукты, а также всевозможные натуральные подсластители. Это будет очень вкусно.
Идея приготовления полезных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Вы можете сделать такой вкусник вместе со своими детьми.
Ингредиенты:
- финики – 200 г (без косточек)
- жареный арахис – 200 г
- кокосовая стружка – 100
- мед – 1 ч.л. с горкой (жидкий)
- шоколад любой – 200 г
- орешки в шоколад – по желанию
Способ приготовления:
1. В чашу блендера положить жареный арахис финики и кокосовую стружку.
2. Взбить и пересыпать в миску.
3. Добавить мед и перемешать – должна получиться масса, которая при сжатии держит форму.
4. Далее сформировать шарики, положить на доску и отправить в морозилку на минут 10. Если не будете использовать шоколад, ставить в морозилку не нужно, а сразу после приготовления обваляйте в кокосовой стружке.
5. Растопить шоколад.
6. Далее добавить к шоколаду орешки, достать наши конфеты и погрузить по одной в шоколад.
7. Снова положить на доску с пергаментом и отправить в холодильник на несколько минут, чтобы застыл шоколад.
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