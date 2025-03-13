Полезные куриные нагетсы для детей без грамма масла: получаются хрустящими и сочными
Нагетсы могут быть совсем нежирными и достаточно полезными, если готовить их совсем без растительного масла. Вам не придется ничего жарить – просто запеките изделия в аэрогриле или в духовке. Особенно такое блюдо понравится детям.
Идея приготовления полезных куриных нагетсов без масла для детей опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Сверху очень аппетитное и хрустящее панирование.
Ингредиенты (на 8 шт.):
- куриные филе – 2 шт.
- молоко – 50 мл.
- соль – щепотка
- сыр – 80 г
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Филе взбить в блендере с молоком и солью.
2. Яйца взбить с щепоткой соли.
3. Сухари насыпать в отдельную тарелку.
4. Сформировать 8 шариков, положить внутрь кусочек сыра.
5. Обвалять в яйцах, затем в сухарях.
6. Выкладываем в аэрогриль.
7. Готовить 20-25 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: