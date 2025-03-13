Полезные куриные нагетсы для детей без грамма масла: получаются хрустящими и сочными

Нагетсы могут быть совсем нежирными и достаточно полезными, если готовить их совсем без растительного масла. Вам не придется ничего жарить – просто запеките изделия в аэрогриле или в духовке. Особенно такое блюдо понравится детям.

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Идея приготовления полезных куриных нагетсов без масла для детей опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Сверху очень аппетитное и хрустящее панирование.

Ингредиенты (на 8 шт.):

куриные филе – 2 шт.

молоко – 50 мл.

соль – щепотка

сыр – 80 г

яйца – 2 шт.

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Филе взбить в блендере с молоком и солью.

2. Яйца взбить с щепоткой соли.

3. Сухари насыпать в отдельную тарелку.

4. Сформировать 8 шариков, положить внутрь кусочек сыра.

5. Обвалять в яйцах, затем в сухарях.

6. Выкладываем в аэрогриль.

7. Готовить 20-25 минут при температуре 180 градусов.

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