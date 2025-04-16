Полезные морковные оладьи, которые точно понравятся детям: как приготовить

Морковь – один из самых полезных овощей, который обязательно должен быть в рационе ребенка. Этот продукт можно подать в виде оладий. Они очень вкусно смешиваются со сметаной.

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Идея приготовления вкусных морковных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило в Instagram. Готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

морковь – 1 средняя (сырая)

куриное яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

мука рисовая – 2 ст.л. + разрыхлитель 1/2 ч.ложки

специи: сладкая паприка, сухой чеснок

тертый твердый творог – 30 г

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на крупную терку.

2. Добавить все остальные ингредиенты.

3. Отлично перемешать.

4. Жарить на разогретой сковороде, смазанной маслом гхи, на маленьком огне по 2-3 минуты с каждой стороны (под крышкой).

5. Подавать со сметаной и добавить кунжут.

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