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Полезные морковные оладьи, которые точно понравятся детям: как приготовить
Морковь – один из самых полезных овощей, который обязательно должен быть в рационе ребенка. Этот продукт можно подать в виде оладий. Они очень вкусно смешиваются со сметаной.
Идея приготовления вкусных морковных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило в Instagram. Готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- морковь – 1 средняя (сырая)
- куриное яйцо – 1 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- мука рисовая – 2 ст.л. + разрыхлитель 1/2 ч.ложки
- специи: сладкая паприка, сухой чеснок
- тертый твердый творог – 30 г
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на крупную терку.
2. Добавить все остальные ингредиенты.
3. Отлично перемешать.
4. Жарить на разогретой сковороде, смазанной маслом гхи, на маленьком огне по 2-3 минуты с каждой стороны (под крышкой).
5. Подавать со сметаной и добавить кунжут.
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