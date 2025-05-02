Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки

Овсянка – не просто серая каша. Из такого ценного и питательного продукта можно сделать вкусные и рыхлые кексы. Они отлично подойдут для перекуса в школу или просто для домашнего чаепития.

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Идея приготовления полезных овсяных кексов с вишней опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Очень нежное тесто и сочная начинка.

Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт. (средний)
  • яйца – 1 шт.
  • овсянка в сухом виде – 5 ст.л. (выбирать ту, которую нужно варить 5-7 мин)
  • арахисовая паста – 1 ст.л.
  • вишни – несколько штук
  • миндальные хлопья

Способ приготовления:

Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки

1. Банан подавить вилкой.

2. Добавить яйцо и взбить.

Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки

3. Добавить овсянку, арахисовую пасту и перемешать.

4. Выложить тесто в форму.

Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки

5. Сверху украсить вишнями и миндальными хлопьями.

Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки

6. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки

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