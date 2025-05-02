Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки

Овсянка – не просто серая каша. Из такого ценного и питательного продукта можно сделать вкусные и рыхлые кексы. Они отлично подойдут для перекуса в школу или просто для домашнего чаепития.

Видео дня

Идея приготовления полезных овсяных кексов с вишней опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Очень нежное тесто и сочная начинка.

Ингредиенты:

банан – 1 шт. (средний)

яйца – 1 шт.

овсянка в сухом виде – 5 ст.л. (выбирать ту, которую нужно варить 5-7 мин)

арахисовая паста – 1 ст.л.

вишни – несколько штук

миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Банан подавить вилкой.

2. Добавить яйцо и взбить.

3. Добавить овсянку, арахисовую пасту и перемешать.

4. Выложить тесто в форму.

5. Сверху украсить вишнями и миндальными хлопьями.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: