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Полезны овсяные кексы, которые точно понравятся детям: лучше любой магазинной выпечки
Овсянка – не просто серая каша. Из такого ценного и питательного продукта можно сделать вкусные и рыхлые кексы. Они отлично подойдут для перекуса в школу или просто для домашнего чаепития.
Идея приготовления полезных овсяных кексов с вишней опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Очень нежное тесто и сочная начинка.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт. (средний)
- яйца – 1 шт.
- овсянка в сухом виде – 5 ст.л. (выбирать ту, которую нужно варить 5-7 мин)
- арахисовая паста – 1 ст.л.
- вишни – несколько штук
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. Банан подавить вилкой.
2. Добавить яйцо и взбить.
3. Добавить овсянку, арахисовую пасту и перемешать.
4. Выложить тесто в форму.
5. Сверху украсить вишнями и миндальными хлопьями.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.
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