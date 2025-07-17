Полезные шоколадные маффины без муки для детей: какой необычный ингредиент добавить в тесто

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезные шоколадные маффины без муки для детей: какой необычный ингредиент добавить в тесто

Маффины – очень простой вариант десерта к чаю для детей. Для него вам даже не понадобится мука, что делает лакомство достаточно полезным.

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Идея приготовления вкусных шокладных маффинов для детей опубликована на странице фудблогера Юлии Шевчук (simplefood video) в Instagram. Вам понадобится фасоль для такого рецепта.

Полезные шоколадные маффины без муки для детей: какой необычный ингредиент добавить в тесто

Ингредиенты:

  • черная фасоль – 1 банка (промыть и обсушить)
  • яйца – 3 шт.
  • финики без косточек – 12 шт.
  • оливковое масло – 1/4 стакана
  • ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • какао-порошок – 0,5 стакана
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сироп агавы – 1-2 ст.л. по желанию
  • топпинг – по желанию
  • крошки темного шоколада
  • измельченные орешки

Способ приготовления:

Полезные шоколадные маффины без муки для детей: какой необычный ингредиент добавить в тесто

1. Выложите все ингредиенты в чашу блендера.

Полезные шоколадные маффины без муки для детей: какой необычный ингредиент добавить в тесто

2. Смешайте до однородной массы.

Полезные шоколадные маффины без муки для детей: какой необычный ингредиент добавить в тесто

3. Разлейте тесто в формочки для маффинов (смазанные маслом или с бумажными вкладышами).

4. Посыпьте сверху шоколадной крошкой и орешками.

Полезные шоколадные маффины без муки для детей: какой необычный ингредиент добавить в тесто

5. Выпекайте при температуре 175 градусов в течение 15-20 минут, пока не будет сухая зубочистка.

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