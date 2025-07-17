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Полезные шоколадные маффины без муки для детей: какой необычный ингредиент добавить в тесто
Маффины – очень простой вариант десерта к чаю для детей. Для него вам даже не понадобится мука, что делает лакомство достаточно полезным.
Идея приготовления вкусных шокладных маффинов для детей опубликована на странице фудблогера Юлии Шевчук (simplefood video) в Instagram. Вам понадобится фасоль для такого рецепта.
Ингредиенты:
- черная фасоль – 1 банка (промыть и обсушить)
- яйца – 3 шт.
- финики без косточек – 12 шт.
- оливковое масло – 1/4 стакана
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
- какао-порошок – 0,5 стакана
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сироп агавы – 1-2 ст.л. по желанию
- топпинг – по желанию
- крошки темного шоколада
- измельченные орешки
Способ приготовления:
1. Выложите все ингредиенты в чашу блендера.
2. Смешайте до однородной массы.
3. Разлейте тесто в формочки для маффинов (смазанные маслом или с бумажными вкладышами).
4. Посыпьте сверху шоколадной крошкой и орешками.
5. Выпекайте при температуре 175 градусов в течение 15-20 минут, пока не будет сухая зубочистка.
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