Полезные шоколадные маффины без муки для детей: какой необычный ингредиент добавить в тесто

Маффины – очень простой вариант десерта к чаю для детей. Для него вам даже не понадобится мука, что делает лакомство достаточно полезным.

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Идея приготовления вкусных шокладных маффинов для детей опубликована на странице фудблогера Юлии Шевчук (simplefood video) в Instagram. Вам понадобится фасоль для такого рецепта.

Ингредиенты:

черная фасоль – 1 банка (промыть и обсушить)

яйца – 3 шт.

финики без косточек – 12 шт.

оливковое масло – 1/4 стакана

ванильный экстракт – 1 ч.л.

какао-порошок – 0,5 стакана

разрыхлитель – 1 ч.л.

сироп агавы – 1-2 ст.л. по желанию

топпинг – по желанию

крошки темного шоколада

измельченные орешки

Способ приготовления:

1. Выложите все ингредиенты в чашу блендера.

2. Смешайте до однородной массы.

3. Разлейте тесто в формочки для маффинов (смазанные маслом или с бумажными вкладышами).

4. Посыпьте сверху шоколадной крошкой и орешками.

5. Выпекайте при температуре 175 градусов в течение 15-20 минут, пока не будет сухая зубочистка.

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