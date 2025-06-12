Полезные сосиски для малышей: как сделать их "магазинного" цвета без химии

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезные сосиски для малышей: как сделать их 'магазинного' цвета без химии

Магазинные сосиски всегда привлекают детей своим аппетитным цветом. Но такие изделия точно не будут безопасными, так как готовят с добавлением различных искусственных красителей и усилителей вкуса. Поэтому значительно лучшим вариантом будет готовить домашние сосиски, которые по виду вообще не будут отличаться от покупных.

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Идея приготовления полезных домашних сосисок для детей опубликована на странице фудблогера Виктории victoria.syvak в Instagram. Достичь привлекательного цвета вы сможете с помощью одного простого овоща.

Полезные сосиски для малышей: как сделать их ''магазинного'' цвета без химии

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • отварная свекла (1/4 небольшого) – 150 г
  • отварная морковь – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

Полезные сосиски для малышей: как сделать их ''магазинного'' цвета без химии

1. Выложить куриное филе в чашу блендера.

2. Предварительно нарезать на удобные кусочки.

Полезные сосиски для малышей: как сделать их ''магазинного'' цвета без химии

3. Добавить остальные ингредиенты.

4. Все измельчить в блендере до однородной консистенции.

Полезные сосиски для малышей: как сделать их ''магазинного'' цвета без химии

5. Выложить в формы.

6. Готовить на пару или в духовке в течение 25 минут.

Полезные сосиски для малышей: как сделать их ''магазинного'' цвета без химии

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