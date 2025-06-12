Полезные сосиски для малышей: как сделать их ''магазинного'' цвета без химии

Магазинные сосиски всегда привлекают детей своим аппетитным цветом. Но такие изделия точно не будут безопасными, так как готовят с добавлением различных искусственных красителей и усилителей вкуса. Поэтому значительно лучшим вариантом будет готовить домашние сосиски, которые по виду вообще не будут отличаться от покупных.

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Идея приготовления полезных домашних сосисок для детей опубликована на странице фудблогера Виктории victoria.syvak в Instagram. Достичь привлекательного цвета вы сможете с помощью одного простого овоща.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

отварная свекла (1/4 небольшого) – 150 г

отварная морковь – 1 шт.

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Выложить куриное филе в чашу блендера.

2. Предварительно нарезать на удобные кусочки.

3. Добавить остальные ингредиенты.

4. Все измельчить в блендере до однородной консистенции.

5. Выложить в формы.

6. Готовить на пару или в духовке в течение 25 минут.

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