Полезные сырники без муки для детей: как правильно готовить, чтобы тесто не распадалось

Екатерина Ягович
Моя столовая
891
Полезные сырники без муки для детей: как правильно готовить, чтобы тесто не распадалось

Идеальные золотистые сырники можно приготовить даже без муки. Изделия получатся достаточно диетическими, что идеально подойдет для деток. Сырники прекрасно будут держать форму, если добавить один простой ингредиент.

Видео дня

Идея приготовления полезных сырников для детей опубликована на странице фудблогера maggtasty в TikTok. Можно подавать с ягодами, джемами или сгущенным молоком.

Полезные сырники без муки для детей: как правильно готовить, чтобы тесто не распадалось

Ингредиенты:

  • творог – 360 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – щепотка
  • манка – 5-7 ст.л. (зависит от влажности творога)

Способ приготовления:

Полезные сырники без муки для детей: как правильно готовить, чтобы тесто не распадалось

1. К творогу добавить яйцо, сахар, соль.

2. Хорошо перемешать.

Полезные сырники без муки для детей: как правильно готовить, чтобы тесто не распадалось

3. Добавить манку.

Полезные сырники без муки для детей: как правильно готовить, чтобы тесто не распадалось

4. Перемешать и оставить на 10-15 минут.

Полезные сырники без муки для детей: как правильно готовить, чтобы тесто не распадалось

5. Сформировать сырники и жарить с обеих сторон без крышки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда