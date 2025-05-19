Полезные сырники без муки для детей: как правильно готовить, чтобы тесто не распадалось

Идеальные золотистые сырники можно приготовить даже без муки. Изделия получатся достаточно диетическими, что идеально подойдет для деток. Сырники прекрасно будут держать форму, если добавить один простой ингредиент.

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Идея приготовления полезных сырников для детей опубликована на странице фудблогера maggtasty в TikTok. Можно подавать с ягодами, джемами или сгущенным молоком.

Ингредиенты:

творог – 360 г

яйца – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

соль – щепотка

манка – 5-7 ст.л. (зависит от влажности творога)

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйцо, сахар, соль.

2. Хорошо перемешать.

3. Добавить манку.

4. Перемешать и оставить на 10-15 минут.

5. Сформировать сырники и жарить с обеих сторон без крышки.

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