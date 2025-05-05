Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом

Вафли – отличный вариант завтрака или сытного перекуса. Если вы готовите такое блюдо детям, можно использовать морковь. Изделия из такого овоща будут в меру сладкие и очень полезные.

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Идея приготовления хрустящих морковных вафель для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником korolivska1 в Instagram. Если у вас нет специальной вафельницы, можно пожарить прямо на сковороде.

Ингредиенты (на две вафли):

морковь – 120 г

яйцо – 1 шт

овсяная мука – 30 г (можно перемолоть овсянку)

щепотка соли

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Натираем морковь в глубокую миску.

2. Добавляем специи.

3. Разбиваем яйцо.

4. Овсяные хлопья взбиваем в муку.

5. Добавим в морковь.

6. Все хорошо перемешиваем, добавляем немного соли и снова перемешиваем.

7. Выкладываем массу в вафельницу и жарим. Можно также пожарить прямо на сковороде.

8. Подавать с листьями салата, чери и яйцом.

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