Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Моя столовая
33
Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом

Вафли – отличный вариант завтрака или сытного перекуса. Если вы готовите такое блюдо детям, можно использовать морковь. Изделия из такого овоща будут в меру сладкие и очень полезные.

Видео дня

Идея приготовления хрустящих морковных вафель для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником korolivska1 в Instagram. Если у вас нет специальной вафельницы, можно пожарить прямо на сковороде.

Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом

Ингредиенты (на две вафли):

  • морковь – 120 г
  • яйцо – 1 шт
  • овсяная мука – 30 г (можно перемолоть овсянку)
  • щепотка соли
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом

1. Натираем морковь в глубокую миску.

2. Добавляем специи.

3. Разбиваем яйцо.

Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом

4. Овсяные хлопья взбиваем в муку.

5. Добавим в морковь.

Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом

6. Все хорошо перемешиваем, добавляем немного соли и снова перемешиваем.

Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом

7. Выкладываем массу в вафельницу и жарим. Можно также пожарить прямо на сковороде.

8. Подавать с листьями салата, чери и яйцом.

Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда