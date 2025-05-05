Полезные вафли из моркови для детей: делимся простым рецептом
Вафли – отличный вариант завтрака или сытного перекуса. Если вы готовите такое блюдо детям, можно использовать морковь. Изделия из такого овоща будут в меру сладкие и очень полезные.
Идея приготовления хрустящих морковных вафель для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником korolivska1 в Instagram. Если у вас нет специальной вафельницы, можно пожарить прямо на сковороде.
Ингредиенты (на две вафли):
- морковь – 120 г
- яйцо – 1 шт
- овсяная мука – 30 г (можно перемолоть овсянку)
- щепотка соли
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Натираем морковь в глубокую миску.
2. Добавляем специи.
3. Разбиваем яйцо.
4. Овсяные хлопья взбиваем в муку.
5. Добавим в морковь.
6. Все хорошо перемешиваем, добавляем немного соли и снова перемешиваем.
7. Выкладываем массу в вафельницу и жарим. Можно также пожарить прямо на сковороде.
8. Подавать с листьями салата, чери и яйцом.
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