Полезные желейки для детей без красителей: понадобится всего три ингредиента

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезные желейки для детей без красителей: понадобится всего три ингредиента

Дети никогда не бывают равнодушны к цветным сладким конфетам. Но вместо того чтобы покупать десерт в магазине, можно сделать его в домашних условиях. Это будет гораздо полезнее и вкуснее.

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Идея приготовления полезных желейных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Галины Сиротюк (galina.sirotyk) в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.

Полезные желейки для детей без красителей: понадобится всего три ингредиента

Ингредиенты:

  • клубника – 300 г
  • сахар – по вкусу
  • агар-агар – 9 г

Способ приготовления:

Полезные желейки для детей без красителей: понадобится всего три ингредиента

1. Клубнику измельчить блендером.

Полезные желейки для детей без красителей: понадобится всего три ингредиента

2. Добавить сахар, агар-агар.

3. Поставить на огонь.

Полезные желейки для детей без красителей: понадобится всего три ингредиента

4. Довести до кипения и проварить еще 2 минуты.

5. Немного охладить (но если вы будете набрасывать в форму ложкой, можно сразу горячим разливать).

6. Можно для удобства массу переложить в кондитерский мешок.

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