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Полезные желейки для детей без красителей: понадобится всего три ингредиента
Дети никогда не бывают равнодушны к цветным сладким конфетам. Но вместо того чтобы покупать десерт в магазине, можно сделать его в домашних условиях. Это будет гораздо полезнее и вкуснее.
Идея приготовления полезных желейных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Галины Сиротюк (galina.sirotyk) в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.
Ингредиенты:
- клубника – 300 г
- сахар – по вкусу
- агар-агар – 9 г
Способ приготовления:
1. Клубнику измельчить блендером.
2. Добавить сахар, агар-агар.
3. Поставить на огонь.
4. Довести до кипения и проварить еще 2 минуты.
5. Немного охладить (но если вы будете набрасывать в форму ложкой, можно сразу горячим разливать).
6. Можно для удобства массу переложить в кондитерский мешок.
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