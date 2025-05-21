Полезный десерт из овсянки: действительно вкусное блюдо, которое точно понравится детям
Из такого банального продукта, как овсянка, можно приготовить очень вкусный десерт. Именно в таком виде продукт точно понравится вашим детям. Речь идет о батончиках, которые станут отличным вариантом перекуса.
Идея приготовления полезных домашних батончиков из овсянки для детей опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna levenets) в Instagram. В составе есть финики и орехи.
Ингредиенты для основы:
- овсянка – 45 г
- финики – 75 г
- кокосовое масло – 14 г
- какао-порошок – 5 г
- соль - щепотка
Ингредиенты для второго слоя:
- жареный фундук – 150 г
- кокосовое масло – 14 г
- финики – 100 г
- ванильная эссенция – 4 мл.
- соль – щепотка
- шоколад – 200 г
- кокосовое масло – 20 г
- фундук для топинга
Способ приготовления:
1. Замочить в кипятке финики
2. Взбить все ингредиенты для основы до липкой крошки.
3. Утрамбовать на дно формы размером 20х10 см (или чуть большей).
4. Поставить в морозилку.
5. Взбить орехи с кокосовым маслом.
6. Затем добавить замоченные предварительно финики и остальные ингредиенты.
7. Однородную липкую массу выложить на верх основы, снова поставить в морозилку.
8. Растопить на водяной бане шоколад с кокосовым маслом. Полить ореховый слой, сверху добавить еще орехи и поставить в холодильник до полного застывания.
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