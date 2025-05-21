Полезный десерт из овсянки: действительно вкусное блюдо, которое точно понравится детям

Из такого банального продукта, как овсянка, можно приготовить очень вкусный десерт. Именно в таком виде продукт точно понравится вашим детям. Речь идет о батончиках, которые станут отличным вариантом перекуса.

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Идея приготовления полезных домашних батончиков из овсянки для детей опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna levenets) в Instagram. В составе есть финики и орехи.

Ингредиенты для основы:

овсянка – 45 г

финики – 75 г

кокосовое масло – 14 г

какао-порошок – 5 г

соль - щепотка

Ингредиенты для второго слоя:

жареный фундук – 150 г

кокосовое масло – 14 г

финики – 100 г

ванильная эссенция – 4 мл.

соль – щепотка

шоколад – 200 г

кокосовое масло – 20 г

фундук для топинга

Способ приготовления:

1. Замочить в кипятке финики

2. Взбить все ингредиенты для основы до липкой крошки.

3. Утрамбовать на дно формы размером 20х10 см (или чуть большей).

4. Поставить в морозилку.

5. Взбить орехи с кокосовым маслом.

6. Затем добавить замоченные предварительно финики и остальные ингредиенты.

7. Однородную липкую массу выложить на верх основы, снова поставить в морозилку.

8. Растопить на водяной бане шоколад с кокосовым маслом. Полить ореховый слой, сверху добавить еще орехи и поставить в холодильник до полного застывания.

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