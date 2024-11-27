Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

Вместо конфет и калорийной выпечки значительно полезнее будет приготовить для ребенка яблоки с кисломолочным сыром. Во фрукты без сердцевины нужно просто выложить начинку и все это запечь. Это не только вкусно, но очень полезно.

Видео дня

Идея приготовления сладких запеченных яблок с сыром для детей опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika cooking в Instagram. Такой вкуснятина точно понравится всем.

Ингредиенты:

яблоки – 6 шт.

кисломолочный творог – 200-300 г

сахар или мед – по вкусу

арахисовая паста – 2 ст.л.

гранола – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. К сыру добавить сахар или мед.

2. Положить арахисовую пасту.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Яблоки промыть, срезать верхушку и вырезать сердцевину.

5. Начинить творожной массой и присыпать сверху гранолой.

6. Запекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: