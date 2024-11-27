Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

Вместо конфет и калорийной выпечки значительно полезнее будет приготовить для ребенка яблоки с кисломолочным сыром. Во фрукты без сердцевины нужно просто выложить начинку и все это запечь. Это не только вкусно, но очень полезно.

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Идея приготовления сладких запеченных яблок с сыром для детей опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika cooking в Instagram. Такой вкуснятина точно понравится всем.

Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • яблоки – 6 шт.
  • кисломолочный творог – 200-300 г
  • сахар или мед – по вкусу
  • арахисовая паста – 2 ст.л.
  • гранола – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

1. К сыру добавить сахар или мед.

Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

2. Положить арахисовую пасту.

Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

3. Всё хорошо перемешать.

Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

4. Яблоки промыть, срезать верхушку и вырезать сердцевину.

Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

5. Начинить творожной массой и присыпать сверху гранолой.

Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно

6. Запекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.

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