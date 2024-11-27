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Полезный десерт из яблок и сыра, который понравится вашему ребенку: готовится элементарно
Вместо конфет и калорийной выпечки значительно полезнее будет приготовить для ребенка яблоки с кисломолочным сыром. Во фрукты без сердцевины нужно просто выложить начинку и все это запечь. Это не только вкусно, но очень полезно.
Идея приготовления сладких запеченных яблок с сыром для детей опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika cooking в Instagram. Такой вкуснятина точно понравится всем.
Ингредиенты:
- яблоки – 6 шт.
- кисломолочный творог – 200-300 г
- сахар или мед – по вкусу
- арахисовая паста – 2 ст.л.
- гранола – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. К сыру добавить сахар или мед.
2. Положить арахисовую пасту.
3. Всё хорошо перемешать.
4. Яблоки промыть, срезать верхушку и вырезать сердцевину.
5. Начинить творожной массой и присыпать сверху гранолой.
6. Запекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.
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