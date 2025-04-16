Полезная паска без сахара для детей: как приготовить вкусную праздничную выпечку

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Полезная паска без сахара для детей: как приготовить вкусную праздничную выпечку

Вкусный и сладкий кулич можно приготовить даже без сахара. Такой рецепт будет очень кстати для родителей, которые дают ребенку более здоровые варианты выпечки. Для этого десерту вам не понадобятся дрожжи.

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Идея приготовления вкусной куличи без сахара опубликована на странице victoria.syvak в Instagram. Выпечка получится довольно сладкой и очень ароматной.

Полезная паска без сахара для детей: как приготовить вкусную праздничную выпечку

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • мука – 80 г
  • разрыхлитель – 5 г
  • сливочное масло – 50 г
  • сыр кисломолочный – 150 г
  • сухофрукты по желанию (я добавила изюм и курагу)

Способ приготовления:

Полезная паска без сахара для детей: как приготовить вкусную праздничную выпечку

1. Отделите желтки от белков.

2. Взбить желтки, добавить муку, разрыхлитель и растопленное сливочное масло.

Полезная паска без сахара для детей: как приготовить вкусную праздничную выпечку

3. Все соединить блендером, затем замесить руками.

4. Добавить кисломолочный творог (предварительно перетереть вилкой), изюм и курагу (предварительно залить кипятком на 10 минут) и снова все перемешать.

Полезная паска без сахара для детей: как приготовить вкусную праздничную выпечку

5. В емкость вылить белки, взбить до белой, густой пены.

6. Аккуратно соединить белки с тестом.

Полезная паска без сахара для детей: как приготовить вкусную праздничную выпечку

7. Влажными руками сформировать шарик и поместить в форму, смазанную сливочным маслом.

8. Выпекать паску 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке (доставать не сразу, оставить пасочку еще на 20 минут в духовке).

Полезная паска без сахара для детей: как приготовить вкусную праздничную выпечку

9. Пока паска остынет, сделать глазурь, которую можно деткам.

10. Взбить 1,5 ст.л сметаны 20% и 1,5 ст.л маскарпоне (можно любой крем-сыр) в течение нескольких минут.

11. Когда паска остынет, украсить глазурью, можно сверху добавить сухофрукты или другой декор по желанию.

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