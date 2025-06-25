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Понадобится всего четыре ингредиента: как приготовить вкусную шарлотку для детей
Вкусный вариант выпечки для детей – рыхлая домашняя шарлотка. Для такого десерта вам понадобится всего четыре ингредиента. Тесто получится очень нежным и в меру калорийным.
Идея приготовления мини-шарлотки для детей опубликована на странице эксперта по детскому питанию Людмилы Когут (light baby food) в Instagram. Можно приготовить один сплошной пирог или выложить тесто в маленькие формы.
Ингредиенты:
- сметана – 100 г
- яйца – 3 маленьких (или 2 больших)
- мука – 5 ст.л.
- яблоки – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Соединить сметану, яйца, муку.
2. Взбить венчиком.
3. Добавить нарезанные кубиками яблоки.
4. Хорошо перемешать.
4. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов в уже разогретой духовке.
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