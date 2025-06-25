Понадобится всего четыре ингредиента: как приготовить вкусную шарлотку для детей

Вкусный вариант выпечки для детей – рыхлая домашняя шарлотка. Для такого десерта вам понадобится всего четыре ингредиента. Тесто получится очень нежным и в меру калорийным.

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Идея приготовления мини-шарлотки для детей опубликована на странице эксперта по детскому питанию Людмилы Когут (light baby food) в Instagram. Можно приготовить один сплошной пирог или выложить тесто в маленькие формы.

Ингредиенты:

сметана – 100 г

яйца – 3 маленьких (или 2 больших)

мука – 5 ст.л.

яблоки – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Соединить сметану, яйца, муку.

2. Взбить венчиком.

3. Добавить нарезанные кубиками яблоки.

4. Хорошо перемешать.

4. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов в уже разогретой духовке.

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