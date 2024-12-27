Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса
Вместо привычных оладий для детей приготовьте сладкие фрукты в кляре. Для такого блюда вам не понадобится сахар, потому что в составе сладкие плоды. К тому же такой вариант малышам точно понравится больше.
Идея приготовления фруктов в кляре вместо оладий для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- корица – 1 ч.л.
- мука – 1,5 ст.л.
- яблоко – 1 шт.
- банан – 1/2 шт.
Способ приготовления:
1. Яйцо, корицу и муку перемешать.
2. Фрукты нарезать на тонкие кусочки.
3. Обвалять фрукты в кляре с обеих сторон.
4. Жарить на медленном огне под крышкой до золотистого цвета.
5. Для жарки следует использовать масло гхи – оно безопасно для малышей, 99% жира, без лактозы, козеина и глютена. Имеет очень приятный запах.
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