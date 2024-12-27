Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса

Вместо привычных оладий для детей приготовьте сладкие фрукты в кляре. Для такого блюда вам не понадобится сахар, потому что в составе сладкие плоды. К тому же такой вариант малышам точно понравится больше.

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Идея приготовления фруктов в кляре вместо оладий для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • корица – 1 ч.л.
  • мука – 1,5 ст.л.
  • яблоко – 1 шт.
  • банан – 1/2 шт.

Способ приготовления:

Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса

1. Яйцо, корицу и муку перемешать.

Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса

2. Фрукты нарезать на тонкие кусочки.

Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса

3. Обвалять фрукты в кляре с обеих сторон.

Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса

4. Жарить на медленном огне под крышкой до золотистого цвета.

Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса

5. Для жарки следует использовать масло гхи – оно безопасно для малышей, 99% жира, без лактозы, козеина и глютена. Имеет очень приятный запах.

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