Проще оладий: фрукты в кляре ребенку для быстрого перекуса

Вместо привычных оладий для детей приготовьте сладкие фрукты в кляре. Для такого блюда вам не понадобится сахар, потому что в составе сладкие плоды. К тому же такой вариант малышам точно понравится больше.

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Идея приготовления фруктов в кляре вместо оладий для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

корица – 1 ч.л.

мука – 1,5 ст.л.

яблоко – 1 шт.

банан – 1/2 шт.

Способ приготовления:

1. Яйцо, корицу и муку перемешать.

2. Фрукты нарезать на тонкие кусочки.

3. Обвалять фрукты в кляре с обеих сторон.

4. Жарить на медленном огне под крышкой до золотистого цвета.

5. Для жарки следует использовать масло гхи – оно безопасно для малышей, 99% жира, без лактозы, козеина и глютена. Имеет очень приятный запах.

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