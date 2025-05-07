Просто тают во рту: как приготовить пышные творожные ватрушки деткам к чаю

Ватрушки – простая домашняя выпечка, с которой не нужно долго возиться. А если воспользоваться следующим рецептом, вам понадобится только четыре простых ингредиента. Можно дать деткам с собой в школу или есть с чаем дома в семейном кругу.

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Идея приготовления пышных ватрушек из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Выпекаются изделия 30 минут.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 250 г

яйцо

пудинг в порошке – 40 г (1 ч.л пудинга добавить в ягоды)

ягоды (свежие или замороженные) – 100 г

Способ приготовления:

1. Добавить в миску творог, пудинг и яйцо.

2. Хорошо перемешать.

3. По желанию можно добавить сахар.

4. Выложить массу на пергамент, формируя ватрушки.

5. К ягодам добавить пудинг.

6. Перемешать и выложить на сырные основы.

7. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

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