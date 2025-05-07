Просто тают во рту: как приготовить пышные творожные ватрушки деткам к чаю
Ватрушки – простая домашняя выпечка, с которой не нужно долго возиться. А если воспользоваться следующим рецептом, вам понадобится только четыре простых ингредиента. Можно дать деткам с собой в школу или есть с чаем дома в семейном кругу.
Идея приготовления пышных ватрушек из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Выпекаются изделия 30 минут.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 250 г
- яйцо
- пудинг в порошке – 40 г (1 ч.л пудинга добавить в ягоды)
- ягоды (свежие или замороженные) – 100 г
Способ приготовления:
1. Добавить в миску творог, пудинг и яйцо.
2. Хорошо перемешать.
3. По желанию можно добавить сахар.
4. Выложить массу на пергамент, формируя ватрушки.
5. К ягодам добавить пудинг.
6. Перемешать и выложить на сырные основы.
7. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
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