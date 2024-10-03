Простое лимонное печенье, которое понравится детям: можно дать с собой в школу

Очень удобно дать ребенку с собой на перекус в школу вкусное лимонное печенье. Если сделать такую выпечку в домашних условиях, она будет максимально безопасной. Изделия очень вкусно есть с чаем или какао, которые тоже можно налить в небольшой термос ребенку.

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Идея приготовления вкусного лимонного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Никакая посуда не запачкается и ребенок не будет голодным.

Ингредиенты на 30 штук:

желтки – 8 шт.

сливочное масло – 75 г

мука – 220 г

сахарная пудра – 120 г

цедра лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой до пышности.

2. По одному добавить желтки, каждый раз тщательно взбивая.

3. Ввести лимонную цедру, взбить.

4. Добавить просеянную муку.

5. Замешать однородное тесто.

6. На противень, застеленный пергаментом, высадить тесто (ложкой или насадкой).

7. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов 8-10 минут до румяности.

8. Выставить, оставить на 10 минут отдохнуть на противень, переложить на тарелку.

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