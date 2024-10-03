Простое лимонное печенье, которое понравится детям: можно дать с собой в школу

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Простое лимонное печенье, которое понравится детям: можно дать с собой в школу

Очень удобно дать ребенку с собой на перекус в школу вкусное лимонное печенье. Если сделать такую выпечку в домашних условиях, она будет максимально безопасной. Изделия очень вкусно есть с чаем или какао, которые тоже можно налить в небольшой термос ребенку.

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Идея приготовления вкусного лимонного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Никакая посуда не запачкается и ребенок не будет голодным.

Простое лимонное печенье, которое понравится детям: можно дать с собой в школу

Ингредиенты на 30 штук:

  • желтки – 8 шт.
  • сливочное масло – 75 г
  • мука – 220 г
  • сахарная пудра – 120 г
  • цедра лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Простое лимонное печенье, которое понравится детям: можно дать с собой в школу

1. Масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой до пышности.

2. По одному добавить желтки, каждый раз тщательно взбивая.

3. Ввести лимонную цедру, взбить.

Простое лимонное печенье, которое понравится детям: можно дать с собой в школу

4. Добавить просеянную муку.

5. Замешать однородное тесто.

6. На противень, застеленный пергаментом, высадить тесто (ложкой или насадкой).

Простое лимонное печенье, которое понравится детям: можно дать с собой в школу

7. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов 8-10 минут до румяности.

8. Выставить, оставить на 10 минут отдохнуть на противень, переложить на тарелку.

Простое лимонное печенье, которое понравится детям: можно дать с собой в школу

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