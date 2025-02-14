Пышные банановые оладьи для ребенка на завтрак: как приготовить простое блюдо на скорую руку

Если у вас остались перезрелые бананы – из них можно приготовить сладкие оладьи для детей. Всего несколько минут, минимальное количество ингредиентов и у вас получится в меру густое тесто. Из него получаются рыхлые оладьи, которые точно понравятся малышам.

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Идея приготовления элементарных банановых оладий для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Можно подавать со сгущенкой или любимым джемом.

Ингредиенты:

банан – 1 шт.

теплое молоко – 200 мл.

яйцо – 1 шт.

сахар – 1-2 ст.л.

соль – щепотка

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 150 г

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Почитать банан, разомкнуть вилкой.

2. Получившееся пюре вылить в удобную емкость.

3. Добавить яйцо, щепотку соли.

4. Засыпать сахар и влить растительное масло.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Немного подогреть молоко и влить его в банановую массу.

7. Хорошо перемешать и всыпать муку.

8. Добавить разрыхлитель и перемешать.

9. Сковороду разогреть на среднем огне.

10. Смазать небольшим количеством масла (только один раз, дальше не нужно).

11. Жарить по несколько минут с обеих сторон.

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