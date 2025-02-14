Пышные банановые оладьи для ребенка на завтрак: как приготовить простое блюдо на скорую руку

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Пышные банановые оладьи для ребенка на завтрак: как приготовить простое блюдо на скорую руку

Если у вас остались перезрелые бананы – из них можно приготовить сладкие оладьи для детей. Всего несколько минут, минимальное количество ингредиентов и у вас получится в меру густое тесто. Из него получаются рыхлые оладьи, которые точно понравятся малышам.

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Идея приготовления элементарных банановых оладий для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Можно подавать со сгущенкой или любимым джемом.

Пышные банановые оладьи для ребенка на завтрак: как приготовить простое блюдо на скорую руку

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт.
  • теплое молоко – 200 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1-2 ст.л.
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 150 г
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Пышные банановые оладьи для ребенка на завтрак: как приготовить простое блюдо на скорую руку

1. Почитать банан, разомкнуть вилкой.

2. Получившееся пюре вылить в удобную емкость.

Пышные банановые оладьи для ребенка на завтрак: как приготовить простое блюдо на скорую руку

3. Добавить яйцо, щепотку соли.

4. Засыпать сахар и влить растительное масло.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Немного подогреть молоко и влить его в банановую массу.

Пышные банановые оладьи для ребенка на завтрак: как приготовить простое блюдо на скорую руку

7. Хорошо перемешать и всыпать муку.

8. Добавить разрыхлитель и перемешать.

9. Сковороду разогреть на среднем огне.

Пышные банановые оладьи для ребенка на завтрак: как приготовить простое блюдо на скорую руку

10. Смазать небольшим количеством масла (только один раз, дальше не нужно).

11. Жарить по несколько минут с обеих сторон.

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