Пышные банановые оладьи для ребенка на завтрак: как приготовить простое блюдо на скорую руку
Если у вас остались перезрелые бананы – из них можно приготовить сладкие оладьи для детей. Всего несколько минут, минимальное количество ингредиентов и у вас получится в меру густое тесто. Из него получаются рыхлые оладьи, которые точно понравятся малышам.
Идея приготовления элементарных банановых оладий для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Можно подавать со сгущенкой или любимым джемом.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.
- теплое молоко – 200 мл.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1-2 ст.л.
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 150 г
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Почитать банан, разомкнуть вилкой.
2. Получившееся пюре вылить в удобную емкость.
3. Добавить яйцо, щепотку соли.
4. Засыпать сахар и влить растительное масло.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Немного подогреть молоко и влить его в банановую массу.
7. Хорошо перемешать и всыпать муку.
8. Добавить разрыхлитель и перемешать.
9. Сковороду разогреть на среднем огне.
10. Смазать небольшим количеством масла (только один раз, дальше не нужно).
11. Жарить по несколько минут с обеих сторон.
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