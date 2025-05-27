Пышные творожные бублики для детей: делимся простым рецептом выпечки

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Пышные творожные бублики для детей: делимся простым рецептом выпечки

Из творога можно приготовить очень вкусные бублики для детей. Такая выпечка не требует длительного вымешивания теста или выпекания. Изделия отлично подходят для быстрого и сытного перекуса.

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Идея приготовления вкусных творожных бубликов для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Ингредиенты для такой выпечки точно найдутся на вашей кухне.

Пышные творожные бублики для детей: делимся простым рецептом выпечки

Ингредиенты:

  • творог – 180 г
  • яйца – 1 шт.
  • морковь вареная небольшая
  • семена чиа (можно без) – 1 ст.л.
  • кукурузная мука – 60 г
  • пшеничная мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Пышные творожные бублики для детей: делимся простым рецептом выпечки

1. Включить духовку на 180 градусов.

2. Творог, яйцо, морковь и чиа взбить блендером.

Пышные творожные бублики для детей: делимся простым рецептом выпечки

3. Добавить муку, соль, разрыхлитель, размешать.

4. Если тесто немного липкое – это нормально. Если слишком - можно добавить немного муки.

Пышные творожные бублики для детей: делимся простым рецептом выпечки

5. Скрутить шарик, сделать дырочку посередине и приплюснуть.

6. Выложить на пергамент который стоит смазать маслом.

Пышные творожные бублики для детей: делимся простым рецептом выпечки

7. Смазать яйцом, можно посыпать кунжутом или тертым орехом.

8. Выпекать при температуре 180 градусов минут 30 до готовности.

Пышные творожные бублики для детей: делимся простым рецептом выпечки

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