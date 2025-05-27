Пышные творожные бублики для детей: делимся простым рецептом выпечки

Из творога можно приготовить очень вкусные бублики для детей. Такая выпечка не требует длительного вымешивания теста или выпекания. Изделия отлично подходят для быстрого и сытного перекуса.

Видео дня

Идея приготовления вкусных творожных бубликов для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Ингредиенты для такой выпечки точно найдутся на вашей кухне.

Ингредиенты:

творог – 180 г

яйца – 1 шт.

морковь вареная небольшая

семена чиа (можно без) – 1 ст.л.

кукурузная мука – 60 г

пшеничная мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Включить духовку на 180 градусов.

2. Творог, яйцо, морковь и чиа взбить блендером.

3. Добавить муку, соль, разрыхлитель, размешать.

4. Если тесто немного липкое – это нормально. Если слишком - можно добавить немного муки.

5. Скрутить шарик, сделать дырочку посередине и приплюснуть.

6. Выложить на пергамент который стоит смазать маслом.

7. Смазать яйцом, можно посыпать кунжутом или тертым орехом.

8. Выпекать при температуре 180 градусов минут 30 до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: