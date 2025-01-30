Пышные творожные булочки, которые точно понравятся детям: как приготовить

К чаю или какао будет очень вкусно приготовить пышные творожные булочки. В основе – обычное слоеное тесто. Вам не придется ничего долго вымешивать или раскатывать.

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Идея приготовления простых булочек с сыром для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Пидгайной (ksy.gapin) в Instagram. Если вы любите изюм, их также будет очень вкусно добавить в начинку.

Ингредиенты:

тесто слоеное

сыр

ваниль, сахар или другой подсластитель по вкусу

яйцо куриное

изюм, клюква (если любите)

Способ приготовления:

1. Тесто немного раскатать.

2. Для начинки соединить творог, подсластитель, яйцо изюм.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Выложить начинку на тесто.

5. Накрыть второй половиной теста.

6. Нарезать на полоски.

7. Сделать из полосок спирали и сформовать круглые булочки.

8. Смазать яйцом.

9. Выпекать при температуре 170 градусов 15-20 минут.

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