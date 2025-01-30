Пышные творожные булочки, которые точно понравятся детям: как приготовить

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Пышные творожные булочки, которые точно понравятся детям: как приготовить

К чаю или какао будет очень вкусно приготовить пышные творожные булочки. В основе – обычное слоеное тесто. Вам не придется ничего долго вымешивать или раскатывать.

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Идея приготовления простых булочек с сыром для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Пидгайной (ksy.gapin) в Instagram. Если вы любите изюм, их также будет очень вкусно добавить в начинку.

Пышные творожные булочки, которые точно понравятся детям: как приготовить

Ингредиенты:

  • тесто слоеное
  • сыр
  • ваниль, сахар или другой подсластитель по вкусу
  • яйцо куриное
  • изюм, клюква (если любите)

Способ приготовления:

Пышные творожные булочки, которые точно понравятся детям: как приготовить

1. Тесто немного раскатать.

2. Для начинки соединить творог, подсластитель, яйцо изюм.

Пышные творожные булочки, которые точно понравятся детям: как приготовить

3. Всё хорошо перемешать.

4. Выложить начинку на тесто.

Пышные творожные булочки, которые точно понравятся детям: как приготовить

5. Накрыть второй половиной теста.

6. Нарезать на полоски.

Пышные творожные булочки, которые точно понравятся детям: как приготовить

7. Сделать из полосок спирали и сформовать круглые булочки.

8. Смазать яйцом.

Пышные творожные булочки, которые точно понравятся детям: как приготовить

9. Выпекать при температуре 170 градусов 15-20 минут.

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