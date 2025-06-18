Ребенок не может отказаться от сладкого: эксперт советует, что делать в такой ситуации

Сладкое – это большая слабость детей. Родители часто сталкиваются с тем, что ребенок просит что-то сладенькое чуть ли не каждый час. И даже после полноценного обеда находит повод попросить конфету или печенье. Запретить полностью – не выход, а частые ссоры из-за сладостей только портят настроение и родителям, и ребенку.

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О том, что делать, если ребенок буквально не может обойтись без чего-то сладкого, рассказала детский нутрициолог Ольга Топоркова (toporkova olga) в Instagram. Есть много факторов, на которые стоит обратить внимание.

Первое, на что стоит обратить внимание - это состав рациона

Если ребенку не хватает медленных углеводов или полезных жиров, организм ищет быстрый источник энергии и просит сахар. В таких случаях важно добавить в ежедневное меню больше круп, цельнозернового хлеба, овощей, а также качественные жиры. Например, нерафинированное масло, сливочное масло, рыбу или яйца.

Регулярность питания

Если между приемами пищи проходит слишком много времени, уровень сахара в крови может резко падать. У ребенка это вызывает раздражительность, усталость и желание срочно "подкрепиться". Со сладостями возникает эффект "качелей": подъем энергии, резкое падение, снова желание съесть что-то сладкое. Чтобы этого избежать, специалисты советуют организовывать 4-5 небольших приемов пищи в день с перерывами 3-3,5 часа.

Особое внимание стоит уделить завтраку

Он должен быть сытным и питательным, содержать белки, жиры и сложные углеводы. Например, омлет с гречкой и овощами. Главное – не давать ребенку сладкое на голодный желудок. Это может спровоцировать резкие скачки сахара в крови.

Еще один распространенный фактор - усталость

Когда ребенок не высыпается, проводит много времени в эмоциональном напряжении или мало гуляет, организм ищет легкий способ "включить удовольствие". И сахар – самый быстрый вариант. Регулярные прогулки, физическая активность и режим сна помогают стабилизировать настроение и снизить тягу к сладкому без дополнительных усилий.

Также важно обеспечить полноценное потребление воды. Иногда ребенок путает жажду с голодом, и прежде чем дать перекус, лучше предложить стакан воды.

Хотя большинство родителей пытаются бороться с пристрастием к сладкому только путем ограничений, часто причина глубже и связана с ежедневными привычками. Когда ребенок регулярно ест полноценную пищу, хорошо отдыхает и достаточно двигается, потребность в сладостях снижается естественно. И главное – без давления и запретов.

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