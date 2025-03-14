Ребёнок не ест брокколи: что можно вкусно приготовить из такого продукта

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Ребёнок не ест брокколи: что можно вкусно приготовить из такого продукта

Брокколи – это тот продукт, который детям далеко не всегда нравится. Но при этом он очень полезен. Поэтому нужно выбрать правильный рецепт, чтобы овощ был действительно вкусным. На это случай отлично подходят оладьи.

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Идея приготовления вкусных оладий из брокколи для детей опубликована на странице фудблогера Марины с ником marynachepurnaya в Instagram. Подавать можно со сметаной.

Ребёнок не ест брокколи: что можно вкусно приготовить из такого продукта

Ингредиенты:

  • брокколи – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 3-4 ст.л.
  • твердый сыр (обычный+пармезан)
  • кинза или любая другая зелень
  • бекон – по желанию

Способ приготовления:

Ребёнок не ест брокколи: что можно вкусно приготовить из такого продукта

1. Отварить до готовности брокколи в подсоленной воде.

2. Измельчить в блендере.

Ребёнок не ест брокколи: что можно вкусно приготовить из такого продукта

3. К брокколи добавить остальные ингредиенты.

4. Ложкой выкладывать оладьи на сковороду.

Ребёнок не ест брокколи: что можно вкусно приготовить из такого продукта

5. Поджарить на антипригарной сковороде (можно на капле растительного масла).

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