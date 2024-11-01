Ребёнок не ест овощи: что с этим делать

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Ребёнок не ест овощи: что с этим делать

Овощи – это особенно важные продукты для детей. Брокколи, помидоры, огурцы, баклажаны и многие другие плоды имеют много важных компонентов для развития организма. Но малыши далеко не всегда соглашаются есть такие суперфуды.

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О методах, которые помогут родителям научить ребенка есть овощи, рассказали эксперты nikopolrehab в Instagram. Нужно приложить лишь немного усилий.

Ребёнок не ест овощи: что с этим делать

1. Если сначала у вас не выходит, попробуйте еще раз. Может потребоваться 10 или более попыток, прежде чем ребенок попробует новую еду. Попытайтесь подавать небольшую порцию, или подумайте о том, чтобы соединить овощи с тем, что нравится ребенку.

Ребёнок не ест овощи: что с этим делать

2. Избегайте ворчания, принуждения или подкупа. Все эти тактики обречены на провал. Просто продолжайте предлагать вегетарианские блюда и поощряйте ребенка попробовать. Поддерживайте оптимистическое настроение во время еды.

Ребёнок не ест овощи: что с этим делать

3. Будьте хорошим примером. Ешьте вместе всей семьей и покажите ребенку, что вы сами едите разные блюда. Кроме того, малыши с большей вероятностью будут есть то, что едят их сверстники, поэтому ищите моменты, когда они смогут поесть здоровую пищу с друзьями.

Ребёнок не ест овощи: что с этим делать

4. Привлекайте ребенка к выбору овощей. Например, он может решить, будет ли она есть стручковую фасоль или брокколи, цуккини или морковные кексы. Простой выбор поможет ему почувствовать контроль над ситуацией.

Ребёнок не ест овощи: что с этим делать

5. Делайте прием пищи веселым. Например, попробуйте сделать вегетарианское лицо: глаза из огурцов, нос из томатов, волосы из моркови и т.д.

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