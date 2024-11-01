Ребёнок не ест овощи: что с этим делать

Овощи – это особенно важные продукты для детей. Брокколи, помидоры, огурцы, баклажаны и многие другие плоды имеют много важных компонентов для развития организма. Но малыши далеко не всегда соглашаются есть такие суперфуды.

Видео дня

О методах, которые помогут родителям научить ребенка есть овощи, рассказали эксперты nikopolrehab в Instagram. Нужно приложить лишь немного усилий.

1. Если сначала у вас не выходит, попробуйте еще раз. Может потребоваться 10 или более попыток, прежде чем ребенок попробует новую еду. Попытайтесь подавать небольшую порцию, или подумайте о том, чтобы соединить овощи с тем, что нравится ребенку.

2. Избегайте ворчания, принуждения или подкупа. Все эти тактики обречены на провал. Просто продолжайте предлагать вегетарианские блюда и поощряйте ребенка попробовать. Поддерживайте оптимистическое настроение во время еды.

3. Будьте хорошим примером. Ешьте вместе всей семьей и покажите ребенку, что вы сами едите разные блюда. Кроме того, малыши с большей вероятностью будут есть то, что едят их сверстники, поэтому ищите моменты, когда они смогут поесть здоровую пищу с друзьями.

4. Привлекайте ребенка к выбору овощей. Например, он может решить, будет ли она есть стручковую фасоль или брокколи, цуккини или морковные кексы. Простой выбор поможет ему почувствовать контроль над ситуацией.

5. Делайте прием пищи веселым. Например, попробуйте сделать вегетарианское лицо: глаза из огурцов, нос из томатов, волосы из моркови и т.д.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: